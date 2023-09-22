ТАСС: США намерены расширять сотрудничество со странами Центральной Азии

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США, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан собираются расширить сотрудничество в области безопасности, экономики и энергетики. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи американского лидера Джо Байдена и президентов всех пяти стран Центральной Азии, состоявшейся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ранее политолог и военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что США настраивают Казахстан против России. По его мнению, это делается для того, чтобы подготовить против РФ новый фронт, поскольку с Украиной уже всё решено.
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