ТАСС: США распространили в Совбезе ООН свой проект резолюции по Ближнему Востоку

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США разработали и распространили в Совбезе ООН свой проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Его могут рассмотреть на следующей неделе, сообщает ТАСС.
В резолюции осуждаются действия палестинского движения ХАМАС, признается право Израиля на самооборону, но нет пункта о необходимости немедленного прекращения огня.
Ранее «Радио 1» писало о том, что пять агентств Организации Объединённых Наций — Программа развития ООН (ПРООН), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) — в своём совместном заявлении назвали «катастрофической» ситуацию в секторе Газа, и призвали все стороны палестино-израильского конфликта к гуманитарному прекращению огня.
При этом постоянный наблюдатель Палестины при Организации Рияд Мансур во время заседания СБ ООН заявил, что если бы Совет безопасности ООН принял резолюция России с призывом к немедленному прекращению огня, то огромное количество человеческих жизней были бы спасены.
В Белом доме обеспокоены тем, что операция Израиля может привлечь группировку «Хезболла», которую поддерживает Иран. Это может привести к открытию второго фронта и спровоцировать более широкий конфликт, который втянет США и разрушит усилия президента США Джо Байдена по установлению мира в регионе между Израилем и ключевыми арабскими странами.
После поездки в Израиль Байден рассказал о разговоре с представителями Израиля на тему «альтернатив» наземной операции, так как он опасается жертв среди мирного населения и расширения боевых действий.
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Ранее «Радио 1» писало о том, что пять агентств Организации Объединённых Наций — Программа развития ООН (ПРООН), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) — в своём совместном заявлении назвали «катастрофической» ситуацию в секторе Газа, и призвали все стороны палестино-израильского конфликта к гуманитарному прекращению огня.
В Белом доме обеспокоены тем, что операция Израиля может привлечь группировку «Хезболла», которую поддерживает Иран. Это может привести к открытию второго фронта и спровоцировать более широкий конфликт, который втянет США и разрушит усилия президента США Джо Байдена по установлению мира в регионе между Израилем и ключевыми арабскими странами.
После поездки в Израиль Байден рассказал о разговоре с представителями Израиля на тему «альтернатив» наземной операции, так как он опасается жертв среди мирного населения и расширения боевых действий.
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Артем Путинцев