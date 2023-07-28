ТАСС: Страны Персидского залива выступают за возобновление зерновой сделки

Фото: iStock/shaadjutt
Страны Персидского залива поддержали идею возобновления зерновой сделки в полном объеме и с непременным учетом интересов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова генсека Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасема Мухаммеда аль-Будайви.
«Члены ССАГПЗ поддерживают мирные усилия, направленные на урегулирование российско-украинского кризиса, а также подчеркивают важность возобновления соглашения об экспорте зерна из России и с Украины по Черному морю <....> для обеспечения продовольственной безопасности нуждающихся стран», — отметил аль-Будайви во время встречи с украинским послом Анатолием Петренко.Ранее глава МИД Уганды Джедже Одонго, принимающий участие в саммите Россия-Африка, заявил, что решение России о выходе из зерновой сделки можно понять ввиду её неэффективности. Он напомнил, что основной целью зерновой сделки являлось оказание помощи самым обездоленным, беднейшим странам Африки. Однако, по его словам, в последнее время все чаще появляется информация о том, что сделка не достигла своих целей.
Россия приняла на себя обязательства содействовать реализации зерновой сделки, так как она изначально была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки.
Президент напомнил: за время действия сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% пришлось на страны Евросоюза, в то время как беднейшим странам Азии и Африки, таким, как Афганистан, Сомали, Эфиопия, Йемен или Судан, досталось менее миллиона тонн — это менее 3 процентов от общего объема экспорта.
Зерновая сделка прекратила свое действие 18 июля. Москва заявила о невыполнении условий сторонами соглашения и уведомила о прекращении инициативы ООН, Турцию и Украину.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия вернется в зерновую сделку только после выполнения Западом семи условий.
Читайте также:
ООН намерена продолжать контакты по зерновой сделке с РФ, Турцией и Украиной
Глава МИД Уганды Одонго: решение России по зерновой сделке можно понять
Путин: Россия готова заместить украинское зерно как бесплатно, так и за деньги
Артем Путинцев