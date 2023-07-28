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ТАСС: Трампу предъявили новое обвинение по делу о секретных материалах

28 июля 2023, 02:33

Фото: сайт Кремля

Американский Минюст выдвинул новое обвинение против экс-президента США Дональда Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными материалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу суда Южного округа штата Флорида. Теперь общее число обвинений Трампа по этому делу достигло 40.
Как уточняет РИА Новости, одно из обвинений в адрес сорок пятого президента Соединенных Штатов – об «умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США». Оно касается «презентации, посвященной военной активности в другой стране».

Также Трампу вменяется умышленное уничтожение записей с камер наблюдения в своем флоридском поместье, дабы они не попали в руки полиции и суда.


В федеральном обвинении говорится, что Трамп совместно со своим помощником Уолтом Наутом обвиняются в заговоре, целью которого является воспрепятствование правосудию.

«Цель заговора заключалась в том, чтобы Трамп сохранил секретные документы, которые он взял с собой из Белого дома, и скрыл их от большого федерального жюри», — гласит обвинительное заключение.

Таким образом, Трампу по предъявленным обвинениям грозит до 20 лет лишения свободы.

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#сша
#документы
#дональд трамп
#обвинение
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Ходаковский: Решение оставить Херсон принял лично генерал Суровикин
28 июля 2023, 02:55

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Решение оставить Херсон в ноябре 2022 года принял лично тогдашний командующий российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин. Об этом неожиданно для многих заявил в своем Telegram-канале командир батальона «Восток», заместитель главы управления Росгвардии по Донецкой народной республике (ДНР) Александр Ходаковский.
«Вспомните, как обрушилась на нас правда об оставлении Херсона <...> Я тогда думал, что это было приуготовленное в высших эшелонах решение, реализацию которого "доверили" Сергею Суровикину, а потом выяснилось, что это было сугубо его решение», — написал Ходаковский, добавив, что лично его этим фактом «придавило».

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале также заявил о своем отношении к решению оставить Херсон. С его точки зрения, выравнивание линии боевого соприкосновения вдоль Днепра (что автоматически подразумевает отказ от Херсона) было правильным военным решением.


«Днепр — большое естественное препятствие, по нему можно выстроить мощный рубеж обороны», — отметил Сальдо.

Напомним, 9 ноября 2022 года министр обороны Сергей Шойгу принял доклад тогдашнего командующего Объединённой группировкой российских войск генерала армии Сергея Суровикина. Глава Минобороны согласился с предложением командующего СВО организовать оборону по рубежу Днепра и приказал приступить к отводу войск за реку.

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#сергей шойгу
#сво
#херсон
#украина
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США и Италия будут оказывать Украине помощь «столько, сколько нужно»
28 июля 2023, 02:11

Фото: iStock/ThorstenSchmitt

Вашингтон и Рим будут оказывать Киеву помощь до тех пор, пока Украина не перестанет в ней нуждаться. К такому обоюдному решению в ходе двусторонних переговоров пришли американский президент Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Об этом пишет 28 июля РИА Новости.
Лидеры обеих стран договорились предоставлять Киеву политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь «столько, сколько будет необходимо».

Кроме того, Байден и Мелони сошлись во мнении касательно необходимости устранения глобальных проблем, порожденных военным конфликтом  на Украине. Речь идет, прежде всего, об обеспечении мировой продовольственной и энергетической безопасности, в том числе и для наиболее уязвимых стран.

Соединенные Штаты Америки направят дополнительные 400 миллионов долларов в виде военной помощи Украине. В состав помощи включены боеприпасы для зенитно-ракетных систем и беспилотные летательные аппараты Hornet. Также в пакет помощи войдут боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, ракеты типа «Stinger» и «Javelin».

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#сша
#помощь
#украина
#италия
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Поставки Киеву кассетных боеприпасов добьют отношения России и США
Посол России в США Антонов: Поставка Киеву кассетных боеприпасов бьет по остаткам отношений РФ и США
28 июля 2023, 01:50

Фото: iStock/grynold

Поставки на Украину кассетных боеприпасов наносят удар по остаткам отношений между Москвой и Вашингтоном, Россия будет учитывать этот шаг в своей работе.Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.
 «Разумеется, передача американцами кассетных боеприпасов Украине наносит серьезный удар по тем останкам или обломкам российско-американских отношений», — сказал Антонов (цитата по ТАСС).

Напомним, о передаче Украине кассетных боеприпасов стало известно 7 июля. Тогда, президент США Джо Байден объяснил решение о поставках данного вида вооружения Киеву, нехваткой иных снарядов.

Как объяснили в Международном комитете Красного креста, опасность кассетных боеприпасов состоит в том, что они открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или « мелкокалиберных бомб» по обширной территории. В зависимости от модели, количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до более чем 600. При этом, зачастую снаряды не разрываются, как положено, и могут сдетонировать в момент, когда осколки решатся утилизировать, или когда рядом с ними начнут осуществлять какую-либо деятельность мирные жители.

В МИД России на Соединенные Штаты Америки возложили ответственность за смерти мирных жителей, после передачи Украине кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Вашингтон станет соучастником убийства гражданских, если передаст Киеву этот вид боеприпасов.

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#сша
#вооружения
#антонов
#джо посол
#россия
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Белый дом исключил возможность помилования Хантера Байдена
28 июля 2023, 01:29

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Джо Байден вряд ли помилует своего сына Хантера, который обвиняется в неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Нет, я только что сказала: "Нет". Я только что ответила. Продолжайте», — ответила Карин Жан-Пьер на вопрос журналиста, существует ли вероятность сценария о помиловании Байдена-младшего.

Ранее суд в американском штате Делавэр (на родине Джо Байдена) отложил вынесение решения в отношении сына президента. Сторонам обвинения и защиты дали на предоставление дополнительной информации 30 дней.

Хантер Байден стал первым в истории ребенком действующего президента Соединенных Штатов, против кого выдвинули обвинения. Ему вменяют два эпизода умышленной неуплаты налогов. Согласно официальным данным, обвиняемый не выплатил более $100 тыс.

Также Байдена-младшего обвиняют в использовании запрещенных препаратов и владении пистолетом «кольт». Это может грозить ему наказанием до десяти лет тюрьмы.

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#суд
#дело
#белый дом
#джо байден
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Армия Руанды пыталась вторгнуться в Конго
Reuters: Представители вооруженных сил Конго рассказали о неудачной попытке вторжения в страну со стороны руандийской армии
28 июля 2023, 00:24

Фото: iStock/MattiaATH

Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ДРК) сообщили о нарушении границ страны со стороны армии Руанды, сообщает агентство Reuters. В ответ на «интервенцию» конголезские войска атаковали противника и вытеснили его с территории страны.
Еще в марте прошлого года правительство ДРК обвинило вооруженные силы Руанды в поддержке повстанцев из признанной правительством страны террористической группировки «Движение 23 марта» (М23), которая представляет собой интересы этнического меньшинства тутси на территории Конго. Согласно данным ООН, руандийские войска сражались вместе с М23 в восточной части Конго, а также снабжали повстанцев оружием.

Через несколько месяцев, в июле, после активизации боевиков М23 на востоке Конго, прошел саммит в Анголе, на котором конголезский президент Феликс Чисекеди и его коллега из Руанды Поль Кагаме договорились начать процесс деэскалации между двумя странами с помощью специально разработанной для этого дорожной карты. Однако представители М23 заявили, что не признают ее. В итоге с октября 2022 года боевые действия между армией ДРК и повстанцами возобновились.

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#африка
#армия
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Медведев с иронией назвал слушания конгресса США по НЛО паранойей
Зампред Совбеза Медведев назвал слушания конгресса США про НЛО паранойей
28 июля 2023, 00:05

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в США идут параноидальные поиски инопланетян. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Так российский политик прокомментировал слушания по НЛО в Конгрессе США, где сотрудник разведки в отставке Дэвид Граш заявил, что американское правительство обладает не только обломками самих неопознанных летающих аппаратов, но, возможно, и останками их хозяев.

«В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных «останках с нечеловеческой биологией». Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды – явно не люди!», — говорится в публикации.

Свой пост Медведев сопроводил карикатурами на президента Соединенных Штатов Джо Байдена, канцлера ФРГ Олафа Шольца, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, французского лидера Эммануэля Макрона, Владимира Зеленского и главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

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#сша
#правительство
#нло
#медведев
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Госдеп США счел коррупцию на Украине помехой помощи
Госдеп признал угрозу коррупции на Украине эффективности помощи от США
27 июля 2023, 22:02

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Коррупция на Украине создаёт риски для эффективности помощи Запада, об этом говорится в распространенном обзоре офиса генерального инспектора Госдепартамента США.
В обзоре обращено внимание на то, что США, продолжая оказывать Украине финансовую помощь, сомневается в ее эффективности, так как в стране процветает коррупция. 

Средства, которые Штаты намерены направить на восстановление и реконструкцию объектов инфраструктуры Украины, могут быть использованы не по назначению. По мнению инспекторов Госдепа, посольство США в Киеве необходимо расширить, чтобы была возможность осуществлять больше проверок и мониторить использование денежных средств. 

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#сша
#помощь
#коррупция
#посольство
#рф
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Лавров: В Нигере необходимо восстановить конституционный порядок
Лавров заявил о необходимости восстановления конституционного порядка в Нигере
27 июля 2023, 21:52

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва придерживается позиции о необходимости восстановления на территории Нигера конституционного порядка. Об этом он сообщил в рамках проведения саммита Россия-Африка.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия считает необходимым восстановление конституционного порядка в Нигере.

Напомним, о вооруженном мятеже стало известно 26 июля. ​Президента Нигера заблокировали в его резиденции военные. В стране введен комендантский час и запрет на деятельность партий, которые сведут политическую деятельность. По имеющейся информации, жизни главы государства ничего не ​угрожает. 

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#военные
#мид
#запрет
#лавров
#рф
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Минобрнауки: Россия будет сотрудничать с тремя африканскими странами в сфере образования
27 июля 2023, 21:41

Фото: iStock/shironosov

Минобрнауки подписало договорённости о совместном развитии сферы образования с Мозамбиком, Джибути и Центральноафриканской Республикой (ЦАР). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках меморандумов планируется реализовать совместные научные и образовательные программы, а также провести обмен опытом и информацией.

Помимо этого, подразумевается проведение семинаров, конференций и прочих встреч, обмен научной и учебно-методической литературой.

Ранее сообщалось, что на форуме «Россия – Африка» глава Нижнего Новгорода и мэр города Браззавиля Республики Конго подписали соглашение о признании городов побратимами. Глава российского региона сообщил, что это сотрудничество внесёт большой вклад в развитие различных отраслей, которые реализуются в городах.

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#россия
#африка
#сотрудничество
#образование
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