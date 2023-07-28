ТАСС: Трампу предъявили новое обвинение по делу о секретных материалах

Вашингтон и Рим будут оказывать Киеву помощь до тех пор, пока Украина не перестанет в ней нуждаться. К такому обоюдному решению в ходе двусторонних переговоров пришли американский президент Джо Байден и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Об этом пишет 28 июля РИА Новости.