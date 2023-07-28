ТАСС: Трампу предъявили новое обвинение по делу о секретных материалах

Фото: сайт Кремля
Американский Минюст выдвинул новое обвинение против экс-президента США Дональда Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными материалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу суда Южного округа штата Флорида. Теперь общее число обвинений Трампа по этому делу достигло 40.
Как уточняет РИА Новости, одно из обвинений в адрес сорок пятого президента Соединенных Штатов – об «умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США». Оно касается «презентации, посвященной военной активности в другой стране».
Также Трампу вменяется умышленное уничтожение записей с камер наблюдения в своем флоридском поместье, дабы они не попали в руки полиции и суда.
В федеральном обвинении говорится, что Трамп совместно со своим помощником Уолтом Наутом обвиняются в заговоре, целью которого является воспрепятствование правосудию.
Читайте также:
Трамп назвал обвинения против себя политическим преследованием
Трамп не признал себя виновным в хранении секретных документов
Трампу светит до 400 лет лишения свободы
Также Трампу вменяется умышленное уничтожение записей с камер наблюдения в своем флоридском поместье, дабы они не попали в руки полиции и суда.
«Цель заговора заключалась в том, чтобы Трамп сохранил секретные документы, которые он взял с собой из Белого дома, и скрыл их от большого федерального жюри», — гласит обвинительное заключение.Таким образом, Трампу по предъявленным обвинениям грозит до 20 лет лишения свободы.
Читайте также:
Трамп назвал обвинения против себя политическим преследованием
Трамп не признал себя виновным в хранении секретных документов
Артем Путинцев