ТАСС: УКГВ ООН потребовало собрать $294 млн для помощи жителям сектора Газа

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Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) обратилось к международному сообществу с призывом собрать $294 млн для, чтобы удовлетворить основные гуманитарные потребности палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.
«Международное сообщество щедро вносило вклад в <...> покрытие гуманитарных потребностей палестинцев. Но в 2023 году вопрос финансирования осложнился, а гуманитарные потребности обострились», — говорится в заявлении УКГВ,
Более 338 тысяч жителей сектора Газа покинули свои жилища после начала военного конфликта с Израилем. В результате обстрелов и бомбардировок полностью разрушены 2,5 тысячи домов. Еще около 23 тысяч строений получили такие повреждения, что жить в них невозможно.
Об этом заявил на брифинге официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) помогает людям покидать разрушенные дома и перебираться в школы. Однако за последнее время более 80 образовательных учреждений подверглись ударам со стороны Израиля, отметил Дюжаррик. Он также добавил, что с 7 октября были убиты уже 12 сотрудников БАПОР.
Агентство также обеспокоено тем, что в результате авиаударов и обстрелов практически полностью разрушена городская инфраструктура в Газе, в том числе канализация. Сооружения, обслуживавшие более миллиона человек, теперь не работают, и на улицах скапливаются отходы, представляющие угрозу для здоровья.
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Артем Путинцев