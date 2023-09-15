ТАСС: Украинские силовики предъявили новые обвинения бизнесмену Коломойскому

Фото: РИА Новости/Михаил Маркив
Правоохранительные органы Украины предъявили новые обвинения бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко в своём Telegram-канале.
По его словам, бизнесмену сообщили о подозрении в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.
Как отметил Лещенко, новые обвинения были предъявлены Коломойскому в следственном изоляторе в присутствии адвоката.
На данный момент Коломойский прибывает в СИЗО по делу о незаконном выводе 13 миллиардов долларов. Дело расследует СБУ. В том числе олигарху предъявили обвинение в хищении 9,2 миллиардами гривен «Приватбанка», которым ранее он владел. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд гривен под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости
Второго сентября Шевченковский суд города Киев арестовал бизнесмена на 60 суток. У Коломенского была возможность внести залог в размере 509 миллионов гривен (более 1,3 миллиарда российских рублей), но он отказался вносить его. Защитник подсудимого готовил апелляцию по решение суда, которая должна была рассматриваться 6 сентября, но ее перенесли на 25 сентября.
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Как отметил Лещенко, новые обвинения были предъявлены Коломойскому в следственном изоляторе в присутствии адвоката.
Второго сентября Шевченковский суд города Киев арестовал бизнесмена на 60 суток. У Коломенского была возможность внести залог в размере 509 миллионов гривен (более 1,3 миллиарда российских рублей), но он отказался вносить его. Защитник подсудимого готовил апелляцию по решение суда, которая должна была рассматриваться 6 сентября, но ее перенесли на 25 сентября.
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Артем Путинцев