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Правительство Германии замалчивает тот факт, что за взрывами на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоят Соединённые Штаты. Об этом 29 августа пишет ТАСС со ссылкой на депутата Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффена Котре.
Член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что следы взрыва на «Северных потоках» ведут на Украину.
Он подчеркнул, что правительство ФРГ не хочет информировать общественность о ходе расследования, поскольку для него «очень кстати, что российский газ больше не может поставляться, по крайней мере в предусмотренных объемах», а потребители должны пользоваться дорогим сжиженным природным газом (СПГ) из США.
В ходе сбора информации о подрыве потоков, обозреватели издания Der Spiegel и телеканала ZDF обратились к источникам, которые были знакомы с деталями расследования преступления. По словам собеседников изданий, вины России в подрыве газопроводов нет, а все следы указывают на то, что диверсию совершила Украина.
Ранее посол РФ заявил об отказе Дании сотрудничать в расследовании по Северным потокам. Официальный Копенгаген не заинтересован в организации независимого международного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток».
Специалисты продолжают расследовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». В образцах, взятых с яхты, которая, предположительно, являлась средством передвижения исполнителей диверсии, нашли следы взрывчатого вещества.
Напомним, что в конце сентября 2022 года российские экспортные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток —2», проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования данной диверсии, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. Рассматриваются версии о причастности США или Польши, а экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер считает, что за подрывом стоит официальный Киев.
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«Я не могу себе представить, чтобы западные спецслужбы не знали, как произошла атака на "Северный поток". За этим стоят союзники, вероятно США», — сказал Котре.
В ходе сбора информации о подрыве потоков, обозреватели издания Der Spiegel и телеканала ZDF обратились к источникам, которые были знакомы с деталями расследования преступления. По словам собеседников изданий, вины России в подрыве газопроводов нет, а все следы указывают на то, что диверсию совершила Украина.
Ранее посол РФ заявил об отказе Дании сотрудничать в расследовании по Северным потокам. Официальный Копенгаген не заинтересован в организации независимого международного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток».
Специалисты продолжают расследовать подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». В образцах, взятых с яхты, которая, предположительно, являлась средством передвижения исполнителей диверсии, нашли следы взрывчатого вещества.
Напомним, что в конце сентября 2022 года российские экспортные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток —2», проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования данной диверсии, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. Рассматриваются версии о причастности США или Польши, а экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер считает, что за подрывом стоит официальный Киев.
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Артем Путинцев