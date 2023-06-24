ТАСС: В Ростовской области перекрыто движение по трассе М-4

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Из Ростова-на-Дону перекрыто движение по трассе М-4 в сторону Аксая
В Ростовской области перекрыто движение для автотранспорта по трассе М-4 «Дон» в сторону Аксая на выезде из Ростова-на-Дону, передаёт ТАСС.
Кроме того, сообщается, что на выезде из города усиливаются полицейские посты.
Ранее сообщалось, что целый ряд отделов полиции в Ростовской области, по сообщениям Telegram-канала Baza, ввели у себя так называемый план «Крепость». Эта же информация подтверждается и порталом 161.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. При этом в ГУ МВД Ростовской области на этот час данную информацию пока никак не прокомментировали, пообещав ответить позже.
«Движение транспорта по трассе М-4 "Дон" в сторону Аксая на выезде из Ростова-на-Дону перекрыто, транспортный поток направляют обратно в город», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что целый ряд отделов полиции в Ростовской области, по сообщениям Telegram-канала Baza, ввели у себя так называемый план «Крепость». Эта же информация подтверждается и порталом 161.ru со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. При этом в ГУ МВД Ростовской области на этот час данную информацию пока никак не прокомментировали, пообещав ответить позже.
Элина Позднякова