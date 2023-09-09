Зампред ОП МО Татьяна Дмитриева рассказала о ходе наблюдений за выборами в Подмосковье

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В Штабе общественного наблюдения и мониторинга в Одинцово собрались члены общественной палаты Московской области (ОП МО). Первый заместитель председателя ОП МО Татьяна Дмитриева рассказала о ходе выборов и работе наблюдательной комиссии.
Она выступила перед своими коллегами — членами ОП МО и наблюдательной комиссии с кратким рассказом о ходе первого дня выборов губернатора Московской области. Кроме того, в 10 округах Подмосковья проходят выборы в местные Советы депутатов, а жители территорий, входящих в Пушкинский избирательный округ, проголосуют за своего кандидата на дополнительных выборах в Московскую областную Думу.
«Специалисты Общественной палаты Московской области за два месяца, предшествовавших выборам, подготовили около 12 тысяч общественных наблюдателей, которые в настоящее время осуществляют свое право общественного контроля на избирательных участках», — рассказала Татьяна Дмитриева.
Она также напомнила, что Общественная палата Московской области с 2018 года является полноценным субъектом общественного контроля и все наблюдения проводятся на законных основаниях. Первый заместитель председателя ОП МО отметила добросовестное выполнение обязанностей и практически стопроцентную явку общественных наблюдателей.
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«Специалисты Общественной палаты Московской области за два месяца, предшествовавших выборам, подготовили около 12 тысяч общественных наблюдателей, которые в настоящее время осуществляют свое право общественного контроля на избирательных участках», — рассказала Татьяна Дмитриева.
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Александр Бойцов