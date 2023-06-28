Тайвань отследил два фрегата РФ около острова

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Минобороны Тайваня отследило появление двух российских фрегатов возле острова
Военнослужащие Тайваня накануне в вечернее время суток смогли отследить появление двух российских фрегатов неподалеку от острова. Военные наблюдали за их проходом на протяжении всего пути. Об этом сообщили в Минобороны Тайваня.
Отмечается, что корабли покинули «зону реагирования», отправившись в юго-восточном направлении прямо от порта Суао. Также уточняется, что для отслеживания кораблей Тайвань решил направить самолеты, а также собственные корабли. В Минобороны рассказали, что ракетные комплексы берегового базирования были активизированы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в МИД РФ заявили о юридическом оформлении русофобии в Прибалтике.
«По состоянию на 23:00 были обнаружены два российских фрегата, которые продвигались с юга на север по нашей восточной акватории», - уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в МИД РФ заявили о юридическом оформлении русофобии в Прибалтике.
Татьяна Лаврова