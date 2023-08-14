Telegram начал внедрять сторис для всех пользователей мессенджера

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Telegram начал внедрять функцию бесплатной публикации сторис для всех пользователей мессенджера без исключения, а не только обладателей премиум-подписки, как было до этого. Об этом сообщил создатель Telegram Павел Дуров.
«Сегодняшнее постепенное внедрение Stories для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа в истории Telegram», — сообщил Дуров в своем Telegram-каналеРаньше Stories были доступны только для обладателей платной подписки — Telegram Premium. Для тг-каналов эта функция по-прежнему остаётся недоступной.
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