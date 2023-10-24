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Мессенджер Telegram заблокировал официальный канал палестинского движения ХАМАС для пользователей смартфонов с операционной системой Android. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на смартфонах Android канал движения недоступен в соответствии с правилами Google Play. При попытке зайти на канал появляется сообщение об ограничении доступа.
Кроме того, блокировке подвергся и официальный Telegram-канал крыла ХАМАС «Бригад Иззэддина аль-Кассама».
При этом канал официального представителя палестинского движения остаётся доступен для массового пользователя.
Также блокировка не коснулась союзников ХАМАС – организации «Исламский джихад» и ливанского шиитского движения «Хезболлах».
Однако имеется способ обойти блокировку – Telegram предлагает загрузить со своего официального сайта специальный клиент, благодаря которому становятся доступны все каналы, заблокированные в обычной мобильной версии.
Для пользователей техники Apple, канал ХАМАС по-прежнему доступен.
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Кроме того, блокировке подвергся и официальный Telegram-канал крыла ХАМАС «Бригад Иззэддина аль-Кассама».
Также блокировка не коснулась союзников ХАМАС – организации «Исламский джихад» и ливанского шиитского движения «Хезболлах».
Однако имеется способ обойти блокировку – Telegram предлагает загрузить со своего официального сайта специальный клиент, благодаря которому становятся доступны все каналы, заблокированные в обычной мобильной версии.
Для пользователей техники Apple, канал ХАМАС по-прежнему доступен.
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Анастасия Чинкова