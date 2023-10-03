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Telegraph: Британия истощила запасы вооружений для поставок Киеву

03 октября 2023, 12:52
Фото: istockphoto/Alexey Molotov

Фото: istockphoto/Alexey Molotov

Британия передала Украине уже все вооружение, которое только могла предоставить. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного сотрудника военного ведомства.

Собеседник издания подчеркнул, что страна отправила на Украину уже столько, сколько смогла себе позволить. Он отметил, что Британия продолжает поставлять Киеву военную технику, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются сейчас в таких вещах, как системы противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские снаряды, а их в английских арсеналах просто нет.

Высокопоставленный военный также добавил, что Лондон не собирается отправлять на Украину больше танков. Он прямо заявил, что каждый танк, поставляемый Киеву, означает, что в британской армии стало на один танк меньше. Он также призвал другие страны активнее участвовать в снабжении Украины вооружениями и боеприпасами, так как помощь Киеву не должна ложиться бременем только на британский бюджет.

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В ВСУ заявили, что Зеленскому пора снять одежду цвета хаки
В ВСУ призвали Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм
03 октября 2023, 12:33

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит сменить одежду цвета хаки на костюм и галстук и разобраться с проблемами воровства в своей команде и стране. Такое заявление сделал экс-министр финансов Украины Владимир Омелян, служащий в ВСУ в звании капитана в интервью изданию Politico.
«Мы в ярости из-за того, что некоторые наши лидеры предпочитают обманывать и воровать, когда мы умираем на поле боя. Мы считаем, что Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него с его командой», — считает Омелян.

По его словам, украинцы устали от воровства и коррупции в стране, также из-за этого еще больше украинских военных могут погибнуть.

Только накануне мэр украинского города Сумы и директор городского департамента по инфраструктуре были задержаны во время попытки получения взятки в размере 1,4 миллиона гривен (приблизительно 38 тысяч долларов). По информации Службы безопасности Украины (СБУ), эти средства требовали с предприятия, которое занималось вывозом мусора, в обмен на разрешение беспрепятственно вести свой бизнес в городе.

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В США назвали победителя в украинском конфликте
Эксперт Джонсон: украинский конфликт закончится поражением Киева и НАТО
03 октября 2023, 11:47

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Россия победит в украинском конфликте, а Киев и НАТО потерпят поражение. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Теперь нет никакой неопределенности, переговоров не будет. Я думаю, что Россия сейчас решила, и они это признали, что единственный способ прекратить конфликт – это победить Украину. Так или иначе», — уверен Джонсон.

Он также добавил, что с поражением Киева проиграет и НАТО. По его мнению, конфликт уже находится в той стадии, когда решение путем мирных переговоров невозможно. Таким образом, уверен Джонсон, боевые действия закончатся только полной капитуляцией Киева, и Москва дала четко это понять, заключил эксперт.

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В США предупредили Украину о надвигающейся катастрофе
WSJ: Пентагон может оказывать помощь Киеву не более двух месяцев
03 октября 2023, 11:26

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Средств, которыми располагает Пентагон, хватит только на пару месяцев помощи Украине. Такие данные предоставило американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на официальных представителей военного ведомства США.
«В казне Пентагона оказалось более пяти миллиардов долларов для предоставления Украине оружия и прочих средств, обеспечивающих безопасность. Чиновники считают, что 5,2 миллиарда долларов хватит всего на пару месяцев», – говорится в статье.

Уточняется, что пакеты помощи обновляются каждые две недели. Однако теперь Пентагон может прекратить предоставлять регулярные транши нового оборудования для экономии средств. Такая ситуация может продлиться до ноября текущего года, именно тогда и прекратит действий новый закон.

Напомним, президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине. По словам представителей Белого дома, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти может вынести на рассмотрение своих коллег по палате отдельный законопроект о финансовой помощи Киеву.

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#сша
#пентагон
#джо
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Армения приступила к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута
03 октября 2023, 10:46

Фото: iStock/irgit

Парламент Армении начал рассмотрение вопроса о ратификации Римского статута МУС, также рассматривается принятие заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС. Об этом сообщает РИА Новости.
Инициатором вопроса стал представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

Напомним, 28 сентября профильная комиссия по государственно-правовым вопросам выдала положительное заключение по проекту решения о ратификации документа. Считается, что 98-я статья Римского статута МУС позволяет снять угрозы армяно-российским отношениям.
При этом Киракосян заявил, что Ереван обратился к российской стороне со своими предложениями, основывающимися на логике 98-й статьи. В настоящее время ожидается ответ.
 
«Одобрение проекта правительством было обусловлено широкомасштабной агрессией против Армении в сентябре 2022 года и рядом грубейших военных преступлений на армянской территории», - объяснил он.

И добавил, что именно из-за этого и возобновили процесс ратификации, приостановленный еще в 2004 году.
При этом армянская оппозиция считает, что ратификация данного документа не является целесообразной, предполагая, что этом может нанести удар по отношениям между Россией и Арменией.

Ранее МИД РФ заявило о негативных последствиях ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) со стороны Еревана для отношений с Москвой. В ведомстве пояснили, что Москва заявляла армянской стороне о неприемлемости ратификации Римского статута МУС на фоне выдаче ордеров на «арест» представителей власти РФ. Москва предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны.


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Законопроект о прогрессивном налогообложении для физлиц внесен в Госдуму
03 октября 2023, 09:44

Фото: istockphoto/blinow61

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о прогрессивной ставке налога для физических лиц (НДФЛ). Предлагается установить дифференцированную систему налоговых ставок от 0% до 35%.
Такая система налогообложения подразумевает обнуление ставки для бедных и введение повышенного налога для богатых и сверхбогатых граждан, передает ИА REX. Так, при доходе до 360 тысяч рублей за налоговый период ставка налога остается нулевой. При доходе от 360 тысяч до пяти миллионов рублей ставка фиксируется в размере 13%. При доходе от пяти до десяти миллионов рублей ставка фиксируется в размере 603,2 тысячи рублей плюс 15% от суммы дохода, превышающей пять миллионов рублей. При доходе от 10 до 50 миллионов рублей сумма налога составит 1,3532 миллиона рублей плюс 25% от суммы дохода, превышающей 10 миллионов рублей. Ставка в 35% устанавливается для граждан, чей доход превысит 100 миллионов рублей. Кроме того, будет взиматься фиксированный налог в 26,3532 миллиона рублей.

Авторы законопроекта считают, что необходимость введения прогрессивной шкалы налогообложения диктуется возросшими требованиями населения социальной справедливости, а также растущим разрывом в доходах между слоями населения, ростом инфляции и падением доходов граждан.

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#ставка
#налог
#население
#госдума
#законопроект
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Турция начала крупномасштабную антитеррористическую операцию
03 октября 2023, 09:19

Фото: istock / naumoid

В Турции началась крупномасштабная антитеррористическая операция под кодовым названием «Герои» по всей стране. За утро 3 октября провели 13 мероприятий с участием более 440 тысяч силовиков. Об этом заявил министр внутренних дел Али Ерликая, сообщает Haberturk.

«В настоящее время операция проводится <…> по всей Турции», — написал Ерликая в своем аккаунте X (ранееTwitter). 
Во время проведения операции задержали 12 членов террористических организаций в Айдыне, Мерсине, Шанлыурфе, Ване и Мардине. Также, в Стамбуле, Анталье, Денизли, Бурсе, Батмане, Адане и других населенных пунктах были задержаны не меньше 55 подозреваемых в терроризме.

Антитеррористическая операция началась после взрыва бомбы около здания МВД Турции в Анкаре. Признанная в Турции террористической организацией «Рабочая партия Курдистана» уже ​признала, что это их рук дело.

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#партия
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#операции
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Еврокомиссия готова разморозить €13 млрд для Венгрии, чтобы она помогала Украине
FT: ЕК разморозит €13 млрд для Венгрии, чтобы увеличить поддержку Киева
03 октября 2023, 08:57

Фото: istock / rarrarorro

Европейская комиссия разморозит 13 миллиардов евро для Венгрии, при условии, что Будапешт поддержит Киев. Информацию сообщает газета Financial Times, ссылаясь на трех чиновников.

«Комиссия намерена разморозить около 13 миллиардов евро финансирования до конца ноября. Двое из них заявили, что выделение средств частично обусловлено желанием заручиться поддержкой  [премьер-министра Венгрии Виктора - прим.ред.] Орбана увеличения бюджета», — говорится в материале.
Ранее Будапешт заявлял, что Украина ничего не получит из денег Евросоюза, пока Венгрии не выплатят полагающиеся ей денежные средства из фондов ЕС, так как для изменения бюджета Европейского союза нужна единогласная поддержка.

Согласно информации газеты, в декабре 2022 года Еврокомиссия заблокировала средства в европейских фондах на сумму около €22 млрд, предназначенные для Венгрии. Причиной этому стали якобы несоблюдение прав человека и верховенства закона в государстве.

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#евро
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#украина
#поддержка
#комиссия
#ес
#киев
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Полковник бундесвера Рихтер: Украина исчерпает свои людские ресурсы
03 октября 2023, 08:34

Фото: istockphoto/JARAMA

Возможное сокращение помощи запада киевскому режиму, конечно, отрицательно скажется на положении Украины. Однако важнее то, что страна в перспективе полностью исчерпает свой человеческий потенциал.
Такое мнение высказал научный сотрудник Фонда науки и политики в Берлине, полковник немецкой армии в отставке Вольфганг Рихтер в интервью изданию ZDFheute. Таким образом отставной военный прокомментировал возможное сокращение поставок со стороны Словакии после победы на выборах политической партии Smer.

Как полагает Рихтер, в краткосрочной перспективе снижение объема помощи от Словакии в краткосрочной перспективе не повлияет на обороноспособности Киева. А вот затягивание конфликта приведет к гораздо более серьезным последствиям. Эксперт убежден, что в долгосрочной перспективе Украина неизбежно исчерпает свои кадровые резервы, а демографические потери станут невосполнимыми. Сейчас очень плохие времена для долгой войны, заключил Рихтер.

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#эксперт
#украина
#мнение
#снижение
#интервью
#словакия
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CGTN: Реакция Глобального Юга на украинский кризис стала неожиданностью для США
03 октября 2023, 08:09

Фото: istockphoto/rarrarorro

Для Соединенных Штатов реакция государств Глобального Юга на украинский конфликт стала полной неожиданностью. Америка, которая привыкла к мировому диктату и доминированию, явно недооценила возрастающую роль развивающихся стран.
Такое мнение высказал политический обозреватель Имран Халид в своей статье для китайского издания CGTN. Как отмечает автор публикации, с самого начала конфликта многие страны воздерживались от открытого выступления в пользу той или иной стороны. Такой демонстративный отказ от беспрекословного подчинения Западу вызвал недовольство политиков США и Западной Европы, которые привыкли к постоянному превалированию своих интересов в мировой политике.

Как считает Халид, многие развивающиеся государства соблюдают принципы политики «неприсоединения», установившиеся еще в годы холодной войны. Отличие в том, что в настоящее время Глобальный Юг обладает значительно большим весом и влиянием, чем в прошлые десятилетия. Очевидно, что Вашингтон был застигнут врасплох такой реакцией. Запад оказался просто не готов к тому, как повели себя государства Глобального Юга, заключил обозреватель.

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#сша
#страны
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