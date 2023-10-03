Telegraph: Британия истощила запасы вооружений для поставок Киеву

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Британия передала Украине уже все вооружение, которое только могла предоставить. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного сотрудника военного ведомства.
Высокопоставленный военный также добавил, что Лондон не собирается отправлять на Украину больше танков. Он прямо заявил, что каждый танк, поставляемый Киеву, означает, что в британской армии стало на один танк меньше. Он также призвал другие страны активнее участвовать в снабжении Украины вооружениями и боеприпасами, так как помощь Киеву не должна ложиться бременем только на британский бюджет.
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Александр Бойцов