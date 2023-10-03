Telegraph: Британия истощила запасы вооружений для поставок Киеву

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит сменить одежду цвета хаки на костюм и галстук и разобраться с проблемами воровства в своей команде и стране. Такое заявление сделал экс-министр финансов Украины Владимир Омелян, служащий в ВСУ в звании капитана в интервью изданию Politico.