Telegraph: НАТО больше не верит в победу Украины

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НАТО отказалось от всяческих надежд на победу Украины в военном конфликте с Россией. Такое мнение высказал обозреватель издания The Telegraph, британский полковник в отставке Ричард Кемп.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал заявление Йенсена «странным вбросом». К нему присоединился советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк который сообщил, что Киев не пойдет на размен территорий ради членства в Североатлантическом альянсе.
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Александр Бойцов