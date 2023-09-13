Telegraph: Профсоюзы Британии отказались осудить СВО

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В Великобритании крупные профсоюзы не стали подписывать заявление с осуждением СВО на территории Украины. Об этом пишет The Daily Telegraph.
По словам представителя FBU Джейми Ньюэлл, он не поддерживает военную спецоперацию, но и не считает приемлемыми поставки Киеву британского оружия.
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