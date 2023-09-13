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Telegraph: Профсоюзы Британии отказались осудить СВО

Telegraph: Профсоюзы Британии отказались осудить СВО на Украине
13 сентября 2023, 02:44
Фото: iStock/IR_Stone

Фото: iStock/IR_Stone

В Великобритании крупные профсоюзы не стали подписывать заявление с осуждением СВО на территории Украины. Об этом пишет The Daily Telegraph.

В ходе конференции Британского конгресса тред-юнионов в Ливерпуле было запланировано единогласное принятие заявления «Солидарность с Украиной». Однако FBU (Профсоюз пожарных бригад) выступил против такой инициативы, а RMT (Британский железнодорожный, морской и транспортный профсоюз) при голосовании воздержался.

По словам представителя FBU Джейми Ньюэлл, он не поддерживает военную спецоперацию, но и не считает приемлемыми поставки Киеву британского оружия.

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#великобритания
#сво
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Погибли сотни тысяч: На Западе рассказали, кто отговорил Зеленского от мира
Журналист Боуз: План Бориса Джонсона по Украине привел к сотням тысяч смертей
13 сентября 2023, 03:13

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X написал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заставил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мирных переговоров с РФ.
«Когда мир на Украине был в пределах досягаемости и не было необходимости в гибели сотен тысяч украинских мужчин, Джонсон убедил Зеленского «бороться дальше» и отказаться от мирного плана. Ни он, ни богатая элита не умрут в окопах, которые он превратил в могилы», — говорится в публикации.

Боуз накануне отметил, что эксперты на Западе заблуждались в своих прогнозах о поражении российской стороны. По словам обозревателя, они недооценили Россию в военном и экономическом аспектах, а теперь "неохотно восхищаются" эффективностью ВС РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Telegraph: Профсоюзы Британии отказались осудить СВО

#сво
#вс рф
#пво
#украина
#мир
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«Никто тебе ничего не должен»: В США отреагировали на новую жалобу Зеленского
Читатели Breitbart раскритиковали Зеленского после его новой жалобы
13 сентября 2023, 02:02

Читатели американского издания Breitbart негативно оценили высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что «Украина слишком долго ждала западное вооружение, что повлияло на провал контрнаступления».
«Против РФ не поможет никакое оружие. Заключите поскорее мир — хотя бы спасете побольше украинской молодежи», — написал комментатор с ником ex spook.

«Никто тебе ничего не должен, Зеленский, — ни оружия, ни денег. Может, пора уже попытаться найти общий язык с огромным соседом?», — призвал пользователь Eff Tupp.

«Уверен, Вашингтон посулил ему всякого. Они всегда так делают, а потом, когда ты уже не нужен, от тебя избавляются», — добавил CensoredNoLefty.

«Интересно, а бункер, как у Рейха, Байден ему выстроит?», — пошутил Dan Stansbury.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#рф
#украина
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Венгрия не выдаст Украине военнообязанных беженцев
Вице-премьер: Венгрия не выдаст Украине военнообязанных беженцев и их данные
13 сентября 2023, 01:27

Фото: iStock/butenkow

Венгерский вице-премьер Жолт Шемьен подтвердил, что Венгрия не будет проводить проверки относительно военнообязанности украинских беженцев и не намерена передавать информацию о них Украине.
«Мы не проводим никакие проверки в отношении украинских беженцев, чтобы определить, являются ли они военнообязанными с украинской точки зрения или нет. Венгрия не будет выдавать их Украине. Каждый, кто прибывает в Венгрию из Украины, является свободным человеком и имеет право свободно решать, оставаться здесь, продолжить свой путь на Запад или, если так решит, вернуться назад», - цитирует Шемьена портал ATV.
Он также подчеркнул, что каждый украинский беженец находится в Венгрии в безопасности, и ни он, ни его личные данные не будут переданы.

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#запад
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Ким Чен Ын заявил о приоритетном внимании к связям с Россией
Рёнхап: Ким Чен Ын заявил о приоритетном внимании к связям с Россией
13 сентября 2023, 00:50

Фото: iStock/Stephen Anthony Rohan

Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что его поездка в Россию отражает приоритетное внимание, уделяемое КНДР развитию отношений с Москвой, передает агентство Рёнхап.
«Ким Чен Ын подчеркнул, что его визит в Россию четко демонстрирует, насколько важными для КНДР являются отношения с Россией», — отмечается в донесении южнокорейского агентства.
Этот визит лидера КНДР в Россию стал первым за последние четыре года, с предыдущего посещения в 2019 году. Он прибыл в Россию на своем бронепоезде.

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#отношения
#кндр
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В НАТО оценили шансы Армении на вступление в альянс
«Известия»: в НАТО опровергли возможное вступление Армении в альянс
13 сентября 2023, 00:37

Фото: iStock/sorsillo

Представитель НАТО прокомментировал заявление руководителя «Европейского комитета по расширению НАТО» Гюнтера Фелингера о приглашении Армении присоединиться к альянсу. Он подчеркнул, что Фелингер не имеет официального статуса в НАТО и его высказывания представляют собой его личные взгляды. Кроме того, «Европейский комитет по расширению НАТО» не является частью структуры альянса, цитируют Фелингера «Известия».
Собеседник также подчеркнул, что каждая страна-партнер НАТО самостоятельно определяет характер и уровень своих отношений с альянсом. Он также отметил, что до настоящего момента от Армении не поступило официального запроса о присоединении к НАТО. Альянс считает, что это не проблема, учитывая долгосрочное сотрудничество с другими странами-партнерами, которые не выражают желания присоединиться к военному блоку.

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#сша
#учения
#сотрудничество
#нато
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Rebelión: К Зеленскому пришло осознание, что изоляция Украины усиливается
13 сентября 2023, 00:24

Обозреватель Фабрицио Казари в своем материале для Rebelión заявил, что Украина вынуждена осознавать, что из-за роста призывов к началу переговоров и прекращению конфликта ее изоляция усиливается.
Казари отметил, что в итоговой декларации саммита G20 нет упоминания России, как страны-агрессора в отношении Украины, а также поддержки Киева в целом. Вместо этого в тексте содержится призыв к уважению территориальной целостности и национального суверенитета всех стран в целом.

По мнению автора, это говорит о расколе внутри «Группы двадцати» из-за украинского конфликта.

«Усиливающееся давление на Украину с целью начать переговоры и положить конец конфликту, в котором она не может выиграть, заставляет Киев теперь осознавать свою прогрессирующую изоляцию. Отсюда и истерика Зеленского, который определил все страны G20 в лагерь своих врагов», — говорится в публикации.

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#зеленский
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#переговоры
#украина
#конфликт
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Сумма помощи США Украине превысила 100 миллиардов долларов
Fox News: общая сумма помощи США Украине превысила 100 миллиардов долларов
12 сентября 2023, 23:35

Фото: istockphoto.com/Oakozhan

С начала специальной военной операции сумма помощи, выделенной США Украине, достигла более 100 миллиардов долларов. Об этом информирует телеканал Fox News, ссылаясь на письмо, доступное в Административно-бюджетном управлении Белого дома.
Запрос на информацию о сумме помощи был подан группой республиканских сенаторов в январе 2023 года, но ответ от администрации президента США был получен только в сентябре. В соответствии с предоставленными данными, общая сумма помощи, выделенной Вашингтоном Киеву, составляет более 110,9 миллиарда долларов, из которых уже было израсходовано 101,1 миллиарда.

Отмечается, что данная цифра не включает новый запрос на финансирование Украины в размере 24 миллиардов долларов, который был направлен администрацией президента Джо Байдена в августе.

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#приговор
#сша
#евро
#падение
#украина
#финансирование
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ЕК скорректировала пояснения по ввозу личных вещей россиян
12 сентября 2023, 22:38

Фото: iStock/sinonimas

Еврокомиссия скорректировала свое заявление по ввозу личных вещей россиян в страны Евросоюза.
В Еврокомиссии каждый случай въезда граждан РФ в страну призвали рассматривать на индивидуальной основе, соответствующее сообщение ​опубликовали на ​официальном сайте ​главного исполнительного органа ЕС.

Еврокомиссия по-прежнему отмечает, что формально (статья о запрете ввоза личных вещей россиян) запрещает ввоз в страны ЕС любых товаров из приложения XXI, включая пассажирские автомобили, если эти товары вывезены из России. Однако теперь она подчеркивает, что автомобили — это категория товаров, которая может быть использована для обхода существующих санкций (однако, каким образом – в ЕК не пояснили).   

Ранее представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри уточнил информацию о запрете для россиян на въезд в Европу на личных автомобилях, утверждая, что это правило начало действовать с 2022 года. Он подчеркнул, что несмотря на опубликованное объяснение Еврокомиссии на прошлой неделе, запрет на ввоз в ЕС уже действует значительное время.

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#евросоюз
#россияне
#вещи
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Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие полгода, сообщили СМИ
Bloomberg: Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие полгода
12 сентября 2023, 21:41

Фото: iStock/syahrir maulana

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, как ожидается, не будет исключен из санкций Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что Волож останется в санкционном списке еще минимум полгода.

Напомним, сооснователь интернет-компании «Яндекс» Аркадий Волож направил властям Евросоюза запрос с просьбой исключить его из санкционных списков. Адвокаты бизнесмена обратились в органы Евросоюза с просьбой отменить санкции, принятые в отношении Воложа. Официальные лица ЕС рассмотрели запрос в сентябре.

Волож попал под санкции Евросоюза летом 2022 года.

Ранее сообщалось ​о том, что Европейский союз исключит из санкционного списка бизнесменов Березкина, Шульгина и Ахмедова. 

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