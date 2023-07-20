Телеведущий Соловьёв сравнил Олега Тинькова с говном

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Великобритания сняла санкции с предпринимателя Олега Тинькова. Об этом стало известно днём 20 июля. Телеведущий Владимир Соловьёв заявил «Радио 1», что этот факт «много говорит о самом человеке».
«Я думаю, что это усилия его адвокатов. Человек давно шёл к успеху. Начать свою карьеру как якобы талантливый предприниматель, а закончить её как понятно кем. Он дошёл до успеха. Не надо тратить время на всякое жалкое говно. Тиньков полностью, на мой взгляд, соответствует этому определению», — сказал Владимир Соловьёв.Телеведущий подчеркнул, что предприниматель уже «ограбил» Россию, теперь, после снятия санкций, он «может грабить и Англию».
«Когда человек тяжело заболел, его все жалели, а то, что человек мерзкий – это известно всем давно. Если Англия снимает санкции с человека, это много говорит о нём. Эту страну он теперь ограбил, пусть грабит Англию», — добавил собеседник.Читайте также:
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