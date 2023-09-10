Telex: Орбан планирует оставаться премьером Венгрии еще 10 лет

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан непрерывно находится у власти уже 13 лет. Во время своего выступления перед активистами Венгерского гражданского форума он заявил, что планирует оставаться на этом посту до 2034 года.
Венгерский премьер-министр признал, что из-за экономических трудностей, вызванных сначала пандемией, затем украинским конфликтом и антироссийскими санкциями, несколько снизили популярность его правительства и возглавляемой им партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз», однако не так сильно, как это произошло с другими европейскими правящими партиями. Он заявил, что хочет сделать свою страну сильной и богатой, пользующейся уважением во всем мире. И надеется, что десяти лет ему для достижения этой цели будет достаточно.
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