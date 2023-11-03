«Теперь уже по-другому поют»: Путин о желании Запада победить РФ на поле боя

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Страны Запада намеревались победить Россию на поле боя, однако, сейчас их риторика координальным образом поменялась, об этом заявил глава РФ Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты России по экономике.
«В военном плане - вот, надо победить Россию на поле боя. Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно, это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми», - прокомментировал ситуацию российский лидер.
Напомним, ранее американский журнал U.S. News & World Report признал российскую армию самой сильной в мире. Вооруженные силы РФ в рейтинге обошли Соединенные Штаты и Китай. Отмечается, что в опросе приняли участие 17,2 тысяч человек из 36 стран мира.
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