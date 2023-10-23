«Терпели, сволочи!»: Сатановский обозвал Медведева и отказался извиняться перед Захаровой

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Востоковед, политолог Евгений Сатановский оскорбил официального представителя МИД РФ Марию Захарову и заявил, что не жалеет о своем высказывании. Кроме того, он сравнил свои заявления с эмоциональными высказываниями политика Владимира Жириновского, однако отметил, что их «терпели». Редакция «Радио 1» расскажет, как на скандальное высказывание востоковеда отреагировали в МИД РФ и что Сатановский сказал о Дмитрии Медведеве.
Востоковед Евгений Сатановский: биография
Евгений Сатановский родился 15 июня 1959 года в Москве. В 16 лет он стал студентом Института стали и сплавов. После окончания учебного заведения Сатановский устроился на работу в Гипромез. В начале 1990-х у него возникла идея о создании в России Института по изучению Израиля. С 1993 года политолог является бессменным руководителем научного центра, который был назван Институтом Ближнего Востока. В 1996 году Сатановский стал членом Российского еврейского конгресса. В 2019 году – членом Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.
Сатановский о Захаровой
В ходе интервью с израильским журналистом Александром Вальдманом, трансляция которого велась на YouTube-канале «Вальдман-LINE Alexander Waldman», Сатановский допустил резкие высказывания и оскорбления в адрес представителя МИД РФ Марии Захаровой и заместителя внешнеполитического ведомства Михаила Богданова.
Во время своего рассуждения о ситуации на Ближнем Востоке, Сатановский обвинил официального представителя российского МИДа в том, что она «евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может и особо этого не скрывает». Он оскорбил Захарову и обвинил ее в злоупотреблении алкоголем.
«Вот Маша Захарова, которая в принципе евреев не особо-то любит, а Израиль терпеть не может, а особо это и не скрывает. Еще одна сильно выпивающая шмара, которая у нас тем не менее спикер нашего МИДа», – заявил Сатановский.Политолог также негативно высказался о заместителе министра иностранных дел РФ Михаиле Богданове. Сатановский намекнул, что дипломат якобы получает от мусульман финансирование.
«Он ничего плохого-то в отношении Израиля не хочет. Но ему 71 год. Ему надо о будущем думать. А Израиль же денег не платит, правда? «Золотых парашютов» не даёт. А деньги гуляют по исламскому миру, большие деньги», – заявил Сатановский.
Он также обвинил политика в алкоголизме и заявил, что Богданов «ещё в Каире послом бухал как не в себя».
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Соловьев уволил Сатановского
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев принес свои извинения Марии Захаровой и Михаилу Богданову за оскорбления, допущенные сотрудником его телеканала Евгением Сатановским. 21 октября российский журналист записал видеообращение, в котором заявил, что высказывания востоковеда несправедливы и недопустимы. Он также сообщил, что не считает возможным продолжать профессиональное сотрудничество с Сатановским, в связи с чем было принято решение уволить эксперта с телеканала. Пресс-служба МИД РФ ответила телеведущему на принесенные извинения. В телеграм-канале ведомства было опубликовано обращение к Соловьеву, где представители МИД сообщили, что журналисту не за что извиняться, но взятие вины другого человека на себя, «еще раз свидетельствует о его человеческих качествах».
Сатановский об увольнении
Востоковед Евгений Сатановский прокомментировал свое увольнение и заявил, что трудился в молодости в цеху металлургического завода «Серп и Молот», где грубая лексика являлась нормой. Он также привел в пример Владимира Жириновского, который славился эпатажными высказываниями, однако их «терпели».
«Жириновский ещё и не такие вещи публично говорил и ничего, терпели, сволочи! Я никогда ни о чём не жалею. Карма — всегда карма», — заключил Сатановский.
В интервью с изданием «Фонтанка», востоковед заявил, что Владимир Соловьев поступил правильно, уволив его, так как это единственный возможный для руководителя способ.
«Владимир Рудольфович поступил единственно возможным для руководителя способом, всё нормально. А я поступил единственно возможным для меня способом. У каждого из нас свои способы в этой жизни. Я говорю то, что я считаю нужным. Там, где я считаю это правильным и уместным», — заявил Сатановский.
Сатановский о Медведеве
Политолог Сатановский продолжил оскорбительно высказываться о представителях российской власти и употребил оскорбительное слово в адрес зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, а также назвал его «маленьким и слабым».
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Анастасия Крестьянова