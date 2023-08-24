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Вашингтонской администрации следует признать, что у Киева нет никаких шансов победить Россию, равно как и то, что вина за развязывание и дальнейшую эскалацию украинского конфликта полностью лежит на Соединенных Штатах.
Обозреватель напомнил, что о последствиях таких агрессивных и враждебных действий президент России Владимир Путин предупреждал еще в 2007 году во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. В публикации указано, что именно агрессивная политика Вашингтона привела к отказу администрации Байдена от переговоров с Москвой перед началом спецоперации и к явным попыткам западных стран сорвать первые переговоры между Россией и Украиной. В заключение колумнист подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах Вашингтон должен сделать первый шаг, а именно признать, что у Зеленского нет шансов на победу.
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