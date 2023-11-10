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The Atlantic: Запад хочет завершить конфликт на Украине по корейскому сценарию

10 ноября 2023, 18:50
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Западные союзники Украины хотят урегулировать конфликт на украине по сценарию, аналогичному корейскому, об этом пишет журналистка Энн Эпплбаум в своей статье для Atlantic.

«Этот конфликт может закончиться так же, как когда-то закончилась Корейская война: границы на нынешней линии фронта будут заморожены, а остальная часть Украины, как и Южная Корея, будет защищаться американскими гарантиями безопасности и даже базами США», - прокомментировала ситуацию Эпплбаум.

Она также отметила, что после интервью, которое главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный дал британскому журналу The Economist, на Западе возобновились разговоры о необходимости в прекращении огня и подписания мирного договора.

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Небензя рассказал, как у украинских родителей в Европе отнимают детей
Небензя: Россия получала обращения из-за отъема детей у украинцев в Европе
10 ноября 2023, 18:54

сайт Кремля

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в постпредство РФ при ООН поступают обращения в связи со случаями отъема украинских детей у родителей в странах Европы. Об этом Небензя сообщил в ходе неформального заседания Совбеза.
Сегодня, 10 ноября, РФ было организовано неформальное заседание СБ ООН по вопросу защиты украинских детей в странах Европейского союза. Небензя отметил, что только известные случаи исчисляются десятками. 

Ранее директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев заявил, что в постпредство РФ при ООН с апреля этого года обратились десятки проживающих в западных странах украинских семей, которые просили помочь им вернуть отобранных службами этих стран детей и при этом сообщали о давлении со стороны Киева. По его словам, обращения такого рода продолжают поступать, а РФ старается разобраться в каждом случае.

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В Госдуме назвали США полноправным участником ближневосточного конфликта

Генсек НАТО попытался оправдать усиление альянса
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В Госдуме назвали США полноправным участником ближневосточного конфликта
Шхагошев назвал США полноправным участником конфликта Израиля с Палестиной
10 ноября 2023, 18:33

Фото: iStock/rarrarorro

Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что США полноправно можно считать участником конфликта Израиля и Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению парламентария, на данный момент противостояние между Израилем и Палестиной превратилось в конфликт США, Израиля и Палестины. Шхагошев считает, что «Израиль бы не смог действовать так жестко и жестоко, если бы не авианосцы и подлодки США». Он также добавил, что может произойти серьезный раскол между арабскими странами и штатами.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «слишком много палестинцев» были убиты в конфликте с Израилем и «слишком многие» пострадали. Блинкен отметил, что Вашингтон хочет сделать все необходимое для дальнейшего предотвращения причинения вреда мирным гражданам.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
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#палестина
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Израиль обещает установить контроль безопасности в Газе после ликвидации ХАМАС
Нетаньяху: Израиль установит контроль безопасности в Газе после ликвидации ХАМАС
10 ноября 2023, 18:22

Фото: iStock/e-crow

Израиль обеспечит контроль безопасности в секторе Газа после полной ликвидации палестинского движения ХАМАС. Такое заявление сделал премьер страны Биньямин Нетаньяху в рамках встречи с главами муниципалитетов юга Израиля. Его слова приводит 12-й канал.
«После ликвидации ХАМАС в секторе Газа будет установлен израильский контроль безопасности, включая полную демилитаризацию, чтобы гарантировать отсутствие угрозы со стороны Газы», — заявил Нетаньяху.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#израиль
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#контроль
#операции
#блинкен
#хамас
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Генсек НАТО попытался оправдать усиление альянса
Столтенберг призвал усилить НАТО после выхода России из ДОВСЕ
10 ноября 2023, 18:13

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Генсек НАТО Йенс Столтенберг попытался оправдать усиление альянса, бездоказательно обвинив Россию в якобы «пренебрежении контролем над вооружениями». Об этом Столтенберг сообщил на совместной пресс-конференции в Германии с министром обороны этой страны Борисом Писториусом.
«РФ подрывает нашу безопасность, демонстрируя полное пренебрежение контролем над вооружениями. На этой неделе она вышла из Договора ДОВСЕ, тем самым она отошла от всех крупных договоров по контролю над вооружениями», — пояснил генсек альянса.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс поддерживает решение союзников приостановить участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе после выхода из него РФ.

Напомним, в полночь на 7 ноября 2023 года Россия завершила окончательную процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Кроме того, также теряют свою юридическую силу ещё два обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года, устанавливающее максимальные уровни обычных вооружений и военной техники для шести государств-участников Варшавского Договора, и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

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#мид
#нато
#рф
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В НАТО раскрыли страшные последствия победы России в конфликте
Столтенберг: Победа РФ станет трагедией для Украины и опасностью для НАТО
10 ноября 2023, 17:54

Фото: iStock/Michele Ursi

Победа России в украинском конфликте станет трагедией для Киева, а также сделает НАТО уязвимым. Так считает генсек альянса Йенс Столтенберг, об этом он рассказал в рамках пресс-конференции в Берлине.
«Победа РФ на Украине, станет не только трагедией для Киева, но и опасностью для НАТО. Это сделает НАТО уязвимой», - заявил Столтенберг.

Он призвал страны НАТО продолжать поддерживать Украину, чтобы придать ей сил на поле боя, а также за столом переговоров. По его словам, именно поддержка Украины приведет к скорейшему разрешению конфликта с Россией. 

Генсек НАТО также выразил уверенность в том, что страны блока будут продолжать оказывать военную помощь Украине, поскольку «обещали». Он отметил, что продолжать оказывать военную помощь Киеву необходимо исходя из собственных интересов Североатлантического альянса.

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Украина нанесла удар по репутации НАТО
Эксперт Джонсон: ВСУ показали всему миру неэффективность вооружения НАТО
10 ноября 2023, 17:22

Фото: iStock/Michele Ursi

ВСУ продемонстрировали всему миру неэффективность вооружений США и стран-участниц НАТО. Об этом рассказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
«Назовите мне хоть одно оружие, которое США поставили Украине и которое по своим характеристикам заставила страны мира сказать: "Боже мой, вы видели это? Мы должны заполучить этот HIMARS, эту 155-мм артиллерийскую пушку! Или посмотрите, какой замечательный танк!» - рассуждает Джонсон в интервью каналу New Rules.

По его словам, все вооружение, предоставленное Украине США и странами НАТО, доказало свою неэффективность в боевых действиях. Таким образом, эксперт выразил уверенность в том, что неправильное использование западной техники украинскими военными продемонстрировало уязвимость США.

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МИД КНР: Си Цзиньпин посетит США и примет участие в саммите АТЭС
10 ноября 2023, 17:16

Фото: kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин с официальным визитом посетит Соединенные Штаты Америки, об этом сообщили на официальном сайте министерства иностранных дел страны.
Сообщается, что Си Цзиньпин будет находиться в Штатах с 14 по 17 ноября по приглашению американского президента Джозефа Байдена. Лидеры двух стран проведут встречу и переговоры.

Си Цзиньпин также примет участие в 30-й неформальной встрече лидеров стран АТЭС. 

Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель в ходе брифинга 6 ноября заявил, что представители США и КНР проводят переговоры по контролю над вооружениями. Он также отметил, что США призывают Китай к обсуждению ряда проблем, связанных с сокращением стратегических рисков и контролем над вооружениями.

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#сша
#китай
#джозеф байден
#переговоры
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Блинкен: слишком много палестинцев погибли и пострадали в конфликте с Израилем
10 ноября 2023, 17:08

Фото: iStock/Soumen Hazra

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «слишком много палестинцев» были убиты в конфликте с Израилем и «слишком многие» пострадали. Об этом сообщает телеканал CNN.
Блинкен отметил, что Вашингтон хочет сделать все необходимое для дальнейшего предотвращения причинения вреда мирным гражданам. Он добавил, что с этой целью США продолжат обсуждение с Израилем конкретных шагов, необходимых для достижения этих целей.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
#израиль
#армия
#сми
#министр
#блинкен
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Политолог Оленченко заявил о деградации ЕС при его расширении
10 ноября 2023, 16:51

Фото: istockphoto.com/butenkow

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение о том, что если Евросоюз расшириться, то за этим последует деградация организации.
«Если Брюссель согласится на включение Украины и других стран, то система управления и экономика организации станут хромать буквально на обе ноги», – приводит RuNews24.ru слова эксперта.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз будут зависеть от реформ, проведённых Киевом и принципа предоставления членства по заслугам. А президент Украины Владимир Зеленский назвал решение о рекомендации ЕК о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз правильным.

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#страны
#евросоюз
#политика
#украина
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