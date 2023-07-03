The Daily Telegraph: Оркнейские острова рассматривают возможность выхода из состава Великобритании

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Власти Оркнейских островов, находящихся в Шотландии, рассматривают возможность выхода из состава Великобритании и воссоединения с Норвегией. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на главу местного совета Джеймса Стокана.
Издание отмечает, что причиной для такого решения могло стать недовольство текущим уровнем финансирования со стороны британской короны.
Местные жители регулярно испытывают проблемы с паромным сообщением между архипелагом и материковой частью Шотландии. Поэтому все чаще на островах поднимается вопрос об установлении так называемых «альтернативных форм правления», которые могли бы, во-первых улучшить эту ситуацию, а во-вторых — восстановить исторические и культурные связи жителей островов с Норвегией.
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«Финансирование, которое мы получаем от правительства Шотландии, на душу населения значительно меньше, чем на Шетландских островах и Западных островах <…> Мы не можем продолжать в том же духе», — заявил Джеймс Стокан.
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Артем Путинцев