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Санкции против России загнали страны Запада в ловушку и привели к катастрофическим последствиям для миллионов людей. Об этом пишет журналист Саймон Дженкинс в статье для издания The Guardian
В публикации указывается, что ограничения оказались совершенно неэффективными и не оказали никакого влияния на ход и возможный исход конфликта на Украине. В то же время европейские потребители энергоресурсов страдают от повышения цен в результате ответных мер, предпринятых Москвой. Как полагает автор, Запад оказался в ловушке из-за того, что собственные амбиции не позволяют ему остановиться.
Дженкинс пишет, что ему не удалось найти доказательств того, что правительство какой-либо из западных стран пыталось просчитать последствия экономических санкций до их введения в отношении России. Простейший анализ должен был натолкнуть их на вывод, что от серьезных экономических потрясений Россию защитят ее огромные валютные резервы.
Автор статьи приходит к выводу, что настало время для переговоров с Россией, даже если это поставит под сомнение веру США и Европы в их излюбленный инструмент агрессии — экономическое давление.
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Дженкинс пишет, что ему не удалось найти доказательств того, что правительство какой-либо из западных стран пыталось просчитать последствия экономических санкций до их введения в отношении России. Простейший анализ должен был натолкнуть их на вывод, что от серьезных экономических потрясений Россию защитят ее огромные валютные резервы.
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Александр Бойцов