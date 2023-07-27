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The Guardian: Пентагон ответил на обвинения в сокрытии информации о пришельцах

27 июля 2023, 19:08

Фото: istockphoto/bestdesigns

Министерство обороны США ответило на обвинения в умышленном сокрытии информации о пришельцах и неземных технологиях, высказанные бывшим сотрудником американской разведки Дэвидом Грушем на слушаниях в Конгрессе.

Пресс-секретарь Пентагона Сью Гог заявила, что AARO (подразделение Минобороны США, занимающееся НЛО) не выявило никакой достоверной информации о существовании каких-либо правительственных программ, которые бы опирались на какие-то инопланетные технологии или пытались воспроизвести их. Об этом сообщает издание The Guardian.

Она также добавила, что AARO совместно с офисом главного юрисконсульта Минобороны и Управлением специальных расследований военно-воздушных сил США разработали процедуру, с помощью которой лица, обладающие информацией о неизвестных феноменах, могут поделиться ей, не испытывая опасений за свою безопасность.

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#сша
#безопасность
#технологии
#нло
#минобороны
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Нижний Новгород и африканский город Браззавиль стали побратимами
27 июля 2023, 19:53

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

На форуме «Россия – Африка» глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал с мэром города Браззавиля Республики Конго Дьедонне Бантсимбой соглашение об установлении между городами статуса побратимов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
Сообщается, что у Нижнего Новгорода уже есть 20 городов-побратимов и пять городов-партнёров. Браззавиль стал 21 и единственным на африканском континенте.

Шалабаев отметил, что города имеют много схожего. Они являются крупными экономическими центрами, в них развита промышленность, сфера образования, чтятся древние культурные традиции. Глава региона считает, что сотрудничество принесёт много полезного разным сферам этих городов.

Он также привёл пример сотрудничества. В Браззавиле много интересных памятников истории и культуры, которые могут привлечь туристов, а в Нижнем Новгороде, в свою очередь, много высших учебных заведений, студентами которых являются приехавшая из Республики Конго молодёжь. То есть будут активно развиваться сферы туризма, образования и другие.

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#фестиваль
#сотрудничество
#традиции
#африка
#россия
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Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной окончания Корейской войны
Путин поздравил лидера КНДР с годовщиной победы корейского народа в освободительной войне
27 июля 2023, 19:44

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю годовщины окончания Корейской войны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский президент отметил независимость государства и свободу, которые стране удалось отстоять во времена войны. Путин заявил, что плечом к плечу с корейскими патриотами, воевали советские солдаты, которые внесли существенный вклад в разгром противника. 

По словам главы государств, боевой опыт очень ценен для обоих стран и необходимо продолжать развивать связи между Россией и КНДР в различных сферах. Президент России отметил важность приумножения дружбы, особенно, перед лицом существующих внешних угроз. 

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#россия
#президент
#солдаты
#кндр
#путин
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Китай разрабатывает новый дрон-камикадзе дальнего радиуса действия
27 июля 2023, 19:36

Фото: istockphoto/Pakhnyushchyy

Конструкторы китайской компании Aerospace CH UAV Co Ltd в настоящее время работают над созданием нового типа барражирующего боеприпаса (дрон-камикадзе). За основу разработки взята ракета серии AR класса «воздух-земля».
Новый беспилотник, кроме нанесения ударов по постоянно меняющим свое местоположение целям, сможет также ретранслировать связь на поле боя, создавать радиоэлектронные помехи, подавлять радиоизлучение, передает издание Global Times. Конкретные технико-тактические характеристики не раскрываются, но сообщается, что новый барражирующий боеприпас будет обладать способностью к сверхдальним полетам, большим временем полета, способностью наносить значительный урон при высокой надежности и низкой себестоимости.

Новые дроны-камикадзе будут приспособлены к действиям в составе «роя», однако перед каждым из них будут поставлены отдельные боевые задачи в части нанесения ударов, разведки или постановки радиоэлектронных помех.

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#беспилотник
#боеприпас
#дроны
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Франция может лишиться возможности добывать уран в Нигерии
27 июля 2023, 19:32

Фото: iStock/HT Ganzo

Французская горнодобывающая компания Orano Mining SA, работающая на урановых залежах Нигера, может столкнуться с проблемами из-за политической ситуации в стране. Об этом сообщают «Аргументы недели».
Конечно, перебои в поставках уранового концентрата из Нигера не станут критическими для французской компании, поскольку она ведёт добычу ещё и в Казахстане, Узбекистане, Монголии, Намибии, Габоне и Канаде.

Концерт Orano Mining SA принадлежит французскому правительству, но имеет штаб-квартиры в США и Канаде, уточняет издание «Аргументы недели».

Нигерийские военные могут объявить о национализации урановой горнодобывающей промышленности. Но большая её часть сейчас принадлежит Франции, поэтому могут возникнуть конфликты. Однако Париж намерен уладить сложившуюся ситуацию мирно, без применения боевой силы.

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#франция
#африка
#компании
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На Украине вступил в силу закон о переименовании топонимов, связанных с Россией
На Украине вступил в силу закон, требующий изменить связанные с Россией топонимы
27 июля 2023, 18:52

Фото: iStock/alzay

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь сообщил, что в стране вступил в силу закон «о деколонизации топонимов».
Нововведение предполагает замену всех географических названий, которые связаны с Россией. 

Креминь заявил, что на Украине запрещена пропаганда российской политики и использование государственной символики. В соответвсии с законодательством, русскоязычные названия населенных пунктов будут изменены. Он также добавил, что власти считают новые правила - способом укрепления национальной безопасности государства. 

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#памятник
#правила
#украина
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В Польше не отнеслись серьезно к словам Лукашенко об экскурсии «Вагнера» в Варшаву
27 июля 2023, 18:41

Фото: iStock/delray77

Польша не воспринимает в серьёз слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании ЧВК «Вагнер» пойти на экскурсию в Варшаву и Жешув. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.
«Конечно, разговор Путина и Лукашенко, который имел место несколько дней назад, когда Лукашенко говорил, что вагнеровцы очень хотят выбраться на экскурсию в Варшаву или Жешув, является классическим, довольно вульгарным элементом психологической войны», - считает Каминьский.

Он подчеркнул, что Польша не относится к таим разговорам серьёзно.

Напомним, Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что его начала напрягать деятельность ЧВК «Вагнер», желающей идти на Варшаву. Лукашенко добавил, что Белоруссия не рассматривает возможности переброски отряда Пригожина на Запад, поскольку у его представителей негативный настрой.

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#сша
#белоруссия
#польша
#вагнер
#запад
#лукашенко
#чвк
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Россия запросила заседание СБ ООН из-за террористических методов Киева
Заседание Совбеза ООН по использованию Киевом террористических методов пройдет 31 июля
27 июля 2023, 18:27

Фото: iStock/macky_ch

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с использованием Киевом террористических методов, оно назначено на 31 июля. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
По его словам, фактором, который усугубляет кризис вокруг Украины, является использование киевским режимом террористических методов. ​

Россия выступила с инициативой проведения заседания ООН по вопросам ​украинского подхода к осуществлению военных действий. Заседание назначено на 31 июля, сообщил Полянский. 

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#россия
#кризис
#оон
#полянский
#рф
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The Hill: В Конгресс США внесли законопроект, отменяющий получение гражданства по праву рождения
27 июля 2023, 18:23

Фото: istockphoto/Naeblys

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Мэтт Гейтц подготовил законопроект о прекращении автоматического предоставления гражданства детям, родившимся на территории страны от родителей-нелегалов и так называемых «родильных туристок».
Об этом сообщает американское издание The Hill со ссылкой на пресс-службу конгрессмена. Комментируя свою инициативу, Гетц отметил, что гражданство по праву рождения предоставлялось всем без разбора на протяжении десятилетий и стало лазейкой для нелегалов, позволяющей мошенническим образом пользоваться несовершенством миграционной системы.

Также политик отметил, что американское гражданство должно быть привилегией, которой должны пользоваться исключительно законопослушные жители США. Например, при получении статуса беженца, прохождении военной службы или при наличии других законных причин пребывания на территории страны.

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#гражданство
#сша
#страны
#жители
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Российской фехтовальщице Смирновой угрожают смертью после дисквалификации украинки на ЧМ в Милане
27 июля 2023, 18:00

Фото: istockphoto/Artur Didyk

Российской саблистке Анне Смирновой и ее близким стали поступать угрозы смертью после скандального поединка с украинкой Ольгой Харлан. Большинство сообщений написаны на украинском языке. Сейчас Анна заблокировала возможность оставлять комментарии под своими фото и постами.
После окончания поединка с украинкой Ольгой Харлан в 1/32 финала российская спортсменка пыталась подойти к сопернице и пожать ей руку, как того требует регламент. Но та не захотела обмениваться рукопожатиями и выставила саблю навстречу Анне, напоминает РИА Новости. По правилам Международной федерации фехтования (FIE) в случае отказа выполнить финальное приветствие спортсмен должен быть дисквалифицирован.

Анна Смирнова более 50 минут в одиночестве находилась на помосте, ожидая судейского решения. В конце концов за нарушение регламента получила черную карту и была дисквалифицирована. Кроме того, она может быть отстранена от всех соревнований на срок до двух месяцев. Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев сообщил, что они будут оспаривать решение о дисквалификации украинской саблистки. А Анну Смирнову украинцы засыпали угрожающими комментариями.

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#президент
#нарушение
#новости
#спортсмен
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