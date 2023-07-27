The Guardian: Пентагон ответил на обвинения в сокрытии информации о пришельцах

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Министерство обороны США ответило на обвинения в умышленном сокрытии информации о пришельцах и неземных технологиях, высказанные бывшим сотрудником американской разведки Дэвидом Грушем на слушаниях в Конгрессе.
Она также добавила, что AARO совместно с офисом главного юрисконсульта Минобороны и Управлением специальных расследований военно-воздушных сил США разработали процедуру, с помощью которой лица, обладающие информацией о неизвестных феноменах, могут поделиться ей, не испытывая опасений за свою безопасность.
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Александр Бойцов