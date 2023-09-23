The Guardian: После запрета на экспорт из РФ в Европе резко подорожал дизель

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Решение российского правительства временно запретить экспорт бензина и дизельного топлива спровоцировало рост цен на дизель в Европе. Об этом пишет британское издание The Guardian.
Газета отмечает, что решение Москвы призвано стабилизировать внутренний рынок, при этом запрет не распространяется на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Ранее первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин назвал бессрочным запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, направленный на стабилизацию внутреннего рынка. добавил, что такая мера очень быстро даст эффект, так как остановит «вымывание». Замминистра подчеркнул, что для недобросовестных участников рынка ограничения «прикрывают» возможность покупки топлива.
Ожидается, что приостановка экспорта скажется положительно не только на экономике страны, но и на опустевших нефтебазах. Сроки, которые потребуются для возвращения ситуации в прежнее русло не озвучены, однако аналитики склоняются, что длительного времени стабилизация ситуации не займет. Минэнерго не исключает, что во время действия запрета, Россия будет выплачивать какую-то компенсацию нефтяным компаниям, с которыми работа временно приостановлена.
Напомним, Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизеля. Введению таких мер предшествовал рост биржевых цен на бензин и дефицит топлива в регионах, что оказало влияние на полевые работы, которые оказались под угрозой из-за нехватки горюче-смазочных материалов.
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«В ответ цены на дизельное топливо в Европе подскочили на пять процентов и превысили 1000 долларов за тонну», — говорится в статье.
Ожидается, что приостановка экспорта скажется положительно не только на экономике страны, но и на опустевших нефтебазах. Сроки, которые потребуются для возвращения ситуации в прежнее русло не озвучены, однако аналитики склоняются, что длительного времени стабилизация ситуации не займет. Минэнерго не исключает, что во время действия запрета, Россия будет выплачивать какую-то компенсацию нефтяным компаниям, с которыми работа временно приостановлена.
Напомним, Правительство РФ с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизеля. Введению таких мер предшествовал рост биржевых цен на бензин и дефицит топлива в регионах, что оказало влияние на полевые работы, которые оказались под угрозой из-за нехватки горюче-смазочных материалов.
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Артем Путинцев