The Guardian: Путин уже победил на Украине

Эксперт Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН Ашвини К. П. осуществила рабочую поездку в США. В специальном докладе по итогам 15-дневного визита она заявила, что была по-настоящему потрясена и шокирована различными проявлениями системного расизма в этой стране.