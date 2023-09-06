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Словакия может стать новым союзником России после проведения парламентских выборов в сентябре. Об этом сообщил журналист Джон Кэмпфнер в своей статье для британской газеты The Guardian.
«Если верить опросам общественного мнения, то выборы будут означать возвращение Роберта Фицо — того самого человека, который расточает похвалы Москве и подражает Виктору Орбану», — говорит Кэмпфнер.Роберт Фицо — бывший премьер-министр Словакии, выступавший против вооружения Киева. Фицо считает, что новое правительство Словакии должно пересмотреть подход к украинскому конфликту, который, по мнению политика, развязан с целью ослабить Москву.
Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко пояснил, что Европа испытывает некоторые опасения в отношении Словакии по поводу того, что в стране появятся политические силы, которые вступят в союз с Россией.
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