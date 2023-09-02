The Guardian: Запад должен создать свой мирный план по Украине

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Страны Запада должны как можно скорее разработать свой собственный мирный план урегулирования украинского конфликта. Об этом в своей колонке для британской газеты The Guardian экс-офицер военной разведки Соединённого Королевства Фрэнк Ледвидж.
«Западу как никогда нужно объединиться вокруг реалистичного, жизнеспособного долгосрочного плана с достижимым конечным результатом», — отметил Ледвидж.В противном случае, по мнению бывшего разведчика, конфликт на Украине может продолжаться ещё несколько лет.
Также экс-разведчик, который служил на Балканах, в Ираке и Афганистане, предрёк, что контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) не принесёт ощутимых результатов, потому что Киев и его союзники постоянно перекладывают вину друг на друга.
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