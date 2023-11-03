The Hill: Части израильской армии вошли в город Газу

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Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в город Газу, который является административным центром анклава, после того, как завершили его полное окружение. Они вступили в ближний бой с боевиками ХАМАС.
Начальник генерального штаба израильской армии Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ уже атакует позиции боевиков в центре города. В публикации отмечается, что боевые действия в городской черте очень затруднены. Если же Израиль намерен полностью уничтожить ХАМАС, его солдатам придется сражаться за каждый дом, а также проникать в разветвленную сеть заминированных тоннелей под городом.
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Александр Бойцов