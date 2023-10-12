The Hill: Лидер республиканцев Стив Скализ выдвинут на пост спикера палаты представителей

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Республиканское большинство в палате представителей Конгресса США выдвинуло на пост спикера своего лидера Стива Скализа. Место оказалось вакантным после отставки Кевина Маккарти, происшедшей впервые в американской истории.
Стив Скализ представляет в Конгрессе штат Луизиана. Его выдвижение на пост спикера палаты представителей поддержали 113 законодателей. За Джима Джордана проголосовали 99 конгрессменов.
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