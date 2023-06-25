The Hill: США допустили серьезные ошибки и отвернули от себя ОАЭ

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«За последние два года самые высокопоставленные американские руководители дважды пытались умилостивить лидера ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна чтобы вернуть отношения в привычное русло. Находясь в июле прошлого года в Джидде, президент Байден лично пригласил шейха Мухаммеда приехать в Вашингтон», - прокомментировал ситуацию Бланк.
Бланк подчеркнул, что после этих событий ОАЭ осознали, что «дружить» с США совершенно невыгодно, и потому стали постепенно разворачиваться к РФ и КНР.
Ранее «Радио 1» сообщало, что польское правительство старается отвлечь внимание граждан страны от внутренних проблем русофобской риторикой и нападками на Москву.