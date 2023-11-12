The Hill TV: Украине придётся пожертвовать территориями ради мира с Россией

Фото: istockphoto/JARAMA
Киевским властям придется смириться с потерей территорий ради заключения мирного договора с Россией. Многие говорят о таком варианте развития событий как о единственно возможном.
Участники телеэфира также отметили, что ранее многие эксперты сходились во мнении, что именно такой исход конфликта наиболее вероятен. Это тем более печально для Украины, потому что все понесенные Киевом жертвы оказались напрасными.
Читайте также:
Sunday Times: отношения между спецслужбами Украины и Запада ухудшаются
ВСУ потеряли под Купянском десятки солдат
Военный обозреватель Шлепченко: Украина находится в безвыходной ситуации
Александр Бойцов