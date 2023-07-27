The Hill: В Конгресс США внесли законопроект, отменяющий получение гражданства по праву рождения

Фото: istockphoto/Naeblys
Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Мэтт Гейтц подготовил законопроект о прекращении автоматического предоставления гражданства детям, родившимся на территории страны от родителей-нелегалов и так называемых «родильных туристок».
Также политик отметил, что американское гражданство должно быть привилегией, которой должны пользоваться исключительно законопослушные жители США. Например, при получении статуса беженца, прохождении военной службы или при наличии других законных причин пребывания на территории страны.
Читайте также:
Турция усложнит получение гражданства, чтобы вступить в ЕС
В конгрессе США потребовали включать в бюджет Пентагона любую помощь Украине
Администрацию Байдена обвиняют в пропаже более 80 тысяч детей-мигрантов
Александр Бойцов