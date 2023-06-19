The Sunday Times: Польша готовит «белорусских боевиков» для свержения Лукашенко

Фото: официальный сайт Кремля
По данным издания, несколько сотен диверсантов проходят обучение в центрах подготовки в Познани под руководством экс-сотрудников спецслужб
Британская газета The Sunday Times узнала о подготовке Польшей «белорусских боевиков» для свержения Александра Лукашенко. По ее информации, несколько сотен граждан Белоруссии проходят специальное обучение в центрах подготовки в Познани, которое организуют группы из бывших сотрудников белорусских спецслужб, покинувших страну после президентских выборов 2020 года.
Это обучение организовано группами экс-сотрудников белорусских спецслужб, которые покинули страну после выборов президента в августе 2020 года, на которых одержал победу Александр Лукашенко.
Это обучение организовано группами экс-сотрудников белорусских спецслужб, которые покинули страну после выборов президента в августе 2020 года, на которых одержал победу Александр Лукашенко.
«Мы попробовали идти мирным путем. [Но] государство никогда не обретает свою свободу без крови», — заявил изданию один из боевиков с позывным «Дедушка».Ранее сам Лукашенко рассказал журналистам, что он знает о том, что Польша готовит мятеж в Минске. «Там создаются хоругви, целые полки, батальоны – так они это называют», — подчеркнул президент, добавив, что он в состоянии поименно назвать организаторов антибелорусских действий, а также места подготовки специалистов к потенциальным протестам.
Артем Путинцев