The Telegraph: Британия разместит свои войска на Украине, чтобы учить бойцов ВСУ

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Британские военные впервые в истории разместятся на Украине, чтобы обучать бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в интервью изданию The Telegraph рассказал глава министерства обороны Великобритании Грант Шэппс.
Глава британского оборонного ведомства уже провел соответствующие переговоры, в ходе которых обсуждалась возможность переноса официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину.
Ранее вице-премьер Великобритании Оливер Дауден в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что власти Соединённого Королевства готовы «на протяжении многих лет» оказывать военную и финансовую помощь Украине в ходе ее конфликта с Россией.
Он подчеркнул, что помощь Киеву будет оказываться до окончательного завершения боевых действий на украинской территории.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что в публичном пространстве английские политики по-прежнему демонстрируют воинственность и бескомпромиссность в вопросах поддержки Киева. Однако в частных беседах некоторые собеседники российского посольства говорят о некоторых размышлениях на тему мирного урегулирования украинского кризиса. Дипломат подчеркнул, что все подобные разговоры носят закрытый характер.
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Ранее вице-премьер Великобритании Оливер Дауден в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что власти Соединённого Королевства готовы «на протяжении многих лет» оказывать военную и финансовую помощь Украине в ходе ее конфликта с Россией.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что в публичном пространстве английские политики по-прежнему демонстрируют воинственность и бескомпромиссность в вопросах поддержки Киева. Однако в частных беседах некоторые собеседники российского посольства говорят о некоторых размышлениях на тему мирного урегулирования украинского кризиса. Дипломат подчеркнул, что все подобные разговоры носят закрытый характер.
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Артем Путинцев