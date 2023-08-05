The Telegraph: Киев рискует лишиться ключевых союзников из-за Зеленского

РИА Новости/Стрингер
Контрнаступление ВСУ явно терпит неудачу: украинцам даже не удалось прорвать российскую оборону, не говоря уже о том, чтобы потеснить войска армии РФ на какие-то значительные расстояния. Понять недовольство киевской верхушки можно, но Украина играет с огнем. Как бы они ни были раздражены, они рискуют потерять своих союзников, заключил обозреватель.
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