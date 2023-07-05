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США отвергли предложение назначить министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост Генерального секретаря НАТО, сообщает The Telegraph.
Это связано с тем, что британское оборонное министерство слишком активно поддерживало Украину.
Газета указывает, что несмотря на то, что Уоллес пользовался поддержкой многих членов НАТО и считался одним из фаворитов на эту должность, его отношения с Вашингтоном оказались напряженными из-за «его чрезмерной поддержки Украины».
Кроме того, The Telegraph отмечает, что в Белом доме настаивают на кандидатуре Урсулы фон дер Ляйен, председателя Еврокомиссии, для замены Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО.
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Газета указывает, что несмотря на то, что Уоллес пользовался поддержкой многих членов НАТО и считался одним из фаворитов на эту должность, его отношения с Вашингтоном оказались напряженными из-за «его чрезмерной поддержки Украины».
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Артем Кузьмин