The Times: Бен Уоллес может уйти с поста министра обороны Великобритании

Фото: Пресс-служба Минобороны России
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может покинуть свое кресло в ходе осенних перестановок в кабинете Риши Сунака, сообщает газета The Times. Его место могут занять замминистра финансов Джон Глен, замглавы МВД Великобритании Том Тугендхат или замминистра иностранных дел Энн-Мари Тревельян.
Кандидатуру Уоллеса долгое время рассматривали на пост генерального секретаря НАТО, однако в итоге решили оставить на этом посту еще на год Йенса Столтенберга. По информации The Telegraph, несмотря на то, что Уоллес пользовался поддержкой многих членов НАТО и считался одним из фаворитов на должность генсека, его отношения с Вашингтоном оказались напряженными из-за «его чрезмерной поддержки Украины».
Читайте также:
Зеленский 47 раз сказал «спасибо» после просьбы Уоллеса быть благодарным
The Telegraph: США отклонили кандидатуру Уоллеса на пост главы НАТО из-за поддержки Киева
Министр обороны Британии прибыл в Киев с неанонсированным визитом
Артем Путинцев