The Times: китайский шпион выманил данные у тысяч чиновников Британии

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Шпион из Китая, известный как Робин Чжан, предлагал британским государственным служащим деньги в обмен на конфиденциальные сведения. Согласно информации американских СМИ, Чжан создавал фальшивые аккаунты и через них предлагал сделки многим британским чиновникам.
Западные спецслужбы охарактеризовали Робина Чжана как «наиболее активного шпиона, работающего против Британии в последние годы».«Китайский агент активно использует LinkedIn для поиска и убеждения британских чиновников раскрыть секретные данные, предлагая щедрые денежные вознаграждения и привлекательные деловые предложения», — гласит отчет The Times.
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