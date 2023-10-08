The Times of Israel: ХАМАС обстрелял госпиталь в Ашкелоне

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Медицинский центр «Барзилай» в городе Ашкелон на юге Израиля подвергся ракетному обстрелу ХАМАС, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на соцсети Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Выпущенная палестинскими боевиками ракета попала в переход между зданиями больницы. В результате, к счастью никто не пострадал, так как всего за несколько часов до этого сотрудники перевезли пациентов в безопасное место.
Как сообщила ранее медслужба Израиля, при ракетном обстреле Ашкелона 50-летняя женщина получила серьезные ранения, а еще пять человек — легкие.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об окончании первой фазы операции «Железные мечи» против боевиков палестинского движения ХАМАС. Он добавил, что большая часть сил противника на территории страны уничтожена.
Он также объявил о начале наступления, которое продолжится «безостановочно и непрерывно — до достижения поставленных целей».
Как заявили в канцелярии премьера, Израиль принял решение прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа, поставки топлива и товаров. В свою очередь, израильская армия заявила, что в районе сектора Газа создана закрытая военная зона.
Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился распространить зону действия «особого положения в области безопасности» на всю территорию страны. Как сообщили в военном ведомстве, эта мера позволит израильским военным давать гражданским лицам соответствующие инструкции, а также закрывать общественные объекты в соответствии с потребностями безопасности.
Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
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Как сообщила ранее медслужба Израиля, при ракетном обстреле Ашкелона 50-летняя женщина получила серьезные ранения, а еще пять человек — легкие.
Он также объявил о начале наступления, которое продолжится «безостановочно и непрерывно — до достижения поставленных целей».
Как заявили в канцелярии премьера, Израиль принял решение прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа, поставки топлива и товаров. В свою очередь, израильская армия заявила, что в районе сектора Газа создана закрытая военная зона.
Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился распространить зону действия «особого положения в области безопасности» на всю территорию страны. Как сообщили в военном ведомстве, эта мера позволит израильским военным давать гражданским лицам соответствующие инструкции, а также закрывать общественные объекты в соответствии с потребностями безопасности.
Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
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Артем Путинцев