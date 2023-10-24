The Times of Israel: ЦАХАЛ может отменить наземную операцию в секторе Газа

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Наземная операция в секторе Газа может быть отложена на долгий срок или даже вовсе не состояться. Такие опасения высказали израильские военные в связи с освобождением боевиками ХАМАС группы заложников.
При этом военное руководство заявило, что армия полностью готова к проведению сухопутной операции и достижению поставленных целей. За 16 дней военные нанесли более 550 ударов по территории анклава. По давлением США власти Израиля уже неоднократно откладывали начало операции в пределах сектора Газа.
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Александр Бойцов