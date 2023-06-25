The Times: Россия совершила исторический шаг, который Западу придется принять

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«Необходимо приспособиться к реальности, согласно которой Россия решила окончательно разорвать свои узы с Европой», — говорится в статье Гастингса для The Times.
В своей статье Гастингс предоставляет данные, свидетельствующие о «тревожном состоянии» оборонного сектора Западной Европы и Великобритании. Он утверждает, что европейские государства находятся в состоянии уязвимости и, следовательно, должны «усиливать свою военную мощь».
Ранее Россия запросила на 29 июня заседание Совбеза ООН по проблеме поставок вооружений Киеву.