The Times: Власти Великобритании отложили вопрос о внесении ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций

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Великобритания отложила внесение частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в список террористических организаций после попытки мятежа 24 июня. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на собственные источники.
«Данные о бюджетном финансировании группы вынудили Лондон пересмотреть юридические последствия подобного шага,... поскольку фактически речь идет о внесении в запрещенный список агентства российского правительства», — говорится в сообщении британского издания.Тем не менее, по информации газеты, глава МВД Великобритании Суэлла Браверман по-прежнему намерена найти способ включить ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций.
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