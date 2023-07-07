The Washington Post: За четыре дня до саммита НАТО союзники по альянсу так и не договорились, что предложить Украине

Фото: iStock/Stas-Bejsov
В материале говорится, что государств, которые бы хотели направить свои вооруженные силы на Украину-нет, также многие стали отказываться от направления военной помощи. По мнению обозревателей, Украина разочаруется, если не получит приглашение на саммит, а ее присутствие там не принесет Киеву никаких гарантий продолжения помощи.
Читайте также:
В Белом доме заявили о необходимости Украины выполнить все условия для вступления в НАТО
Зеленский обвинил Россию в том, что Украина не получила место в НАТО
Президент Польши надеется, что Украину примут в НАТО по упрощенной схеме