The Washington Post: За четыре дня до саммита НАТО союзники по альянсу так и не договорились, что предложить Украине

Среди строящихся объектов можно выделить 21 школу, из которых одна на 2200 учеников и одна на 1675 учеников. Также, 17 детсадов, 8 поликлиник, в двух из которых будут расположены станции скорой медицинской помощи, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Лидерами среди муниципалитетов по количеству строящихся объектов стали: Ленинский округ, Красногорск, Щелково и Мытищи.

Главное управление государственного строительного надзора Московской области отмечает, что в 2022 году построили 85 социальных объектов.

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