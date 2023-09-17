The Yoruba Times: В Конго происходит попытка военного переворота

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В Республике Конго начался государственный переворот. Об этом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) сообщило издание The Yoruba Times.
«В данный момент в Республике Конго происходит военный переворот. Президент страны находится в Нью-Йорке, военные берут под контроль ключевые объекты в столице (Браззавиле)», — сказано в сообщении.
Глава Конго Дени Сассу-Нгессо, занимающий высший государственный пост в этой африканской стране с 1997 года, сейчас действительно находится в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Однако правительство республики в лице министра связи Тьерри Мунгаллы отрицает информацию о перевороте, называя сообщения СМИ фейками.
«Подтверждаем мнение о царящем спокойствии и приглашаем население продолжать заниматься своими делами», — написал министр и пресс-секретарь правительства в своём аккаунте в социальных сетях.Ранее газета Financial Times отмечала, что военные перевороты могут произойти также в Камеруне и Экваториальной Гвинее. Pf последнее время военные захватили власть сразу в нескольких африканских странах. Так, 30 августа военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Военные, захватившие власть в Габоне, поместили президента страны под домашний арест и задержали его сына. Новым главой государства «на переходный период» был провозглашён начальник штаба Республиканской гвардии Брис Олигуи Нгема.
А в конце июля военный переворот случился в Нигере — от власти был отстранен президент Мохамед Базум. Переворот вызвал осуждение со стороны большинства западных стран и Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС), которое приняло решение о начале военной операции против мятежников Нигера. Сроки её, однако, пока остаются неназванными.
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Артем Путинцев