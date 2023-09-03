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Times: Экс-глава Минобороны Великобритании Уоллес пытался сорвать поставку американских вертолетов Chinook

03 сентября 2023, 06:38
Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Ушедший в отставку министр обороны Великобритании Бен Уоллес перед этим пытался сорвать контракт на покупку американских вертолетов Chinook. Об этом пишет газета Times.
По данным издания, договор предполагал приобретение четырнадцати воздушных судов производства Boeing, первые из которых должны были прибыть в Великобританию к 2026 году. Однако в начале августа Уоллес предложил расторгнуть контракт в рамках программы сокращения расходов английского военного ведомства.

«Похоже, он пытался разозлить американцев. Именно так некоторые расценили отмену контракта», — пояснил собеседник Times.


Источники издания утверждают, что Уоллес пошёл на такой шаг не только из-за стоимости вертолётов — ранее он выражал недовольство тем, что Вашингтон не поддержал его кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО. По информации The Telegraph, несмотря на то, что Уоллес пользовался поддержкой многих членов НАТО и считался одним из фаворитов на должность генсека, его отношения с Вашингтоном оказались напряженными из-за «его чрезмерной поддержки Украины».

Министр оборонного ведомства Великобритании занимал свой пост около четырех лет. В отставку Уоллес подал по собственному желанию. Ранее он заявлял, что хочет уйти из политики и предсказал перестановки в правительстве страны. На должность нового министра обороны Британии назначен бывший глава министерства энергетики Грант Шэппс.

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#сша
#великобритания
#министр
#вертолёты
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Медведев: Власти Японии в своем преклонении перед США предали забвению трагедию Хиросимы и Нагасаки
03 сентября 2023, 07:20

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что руководство нынешней Японии взяло курс на новую милитаризацию страны. Это заявление бывший президент РФ сделал в Южно-Сахалинске на отмечании Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
«Прискорбно, что власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны. Они стали наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец», — заявил Медведев.

По его словам, сегодня при поддержке американских кураторов в Стране восходящего солнца активно расширяется военная инфраструктура, отменяются ограничения Сил самообороны и военных операций за рубежом, проводятся военные учения вблизи Курильских островов. Всё это серьёзно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Медведев отметил, что в своём преклонении перед Соединёнными Штатами власти Японии «предали забвению трагедию Хиросимы и Нагасаки», в то время как на самом деле использование атомного оружия без военной необходимости показало истинное лицо США, которые и сегодня ведут себя точно так же.

«Япония должна извлечь уроки из истории <...> и в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей. Отказаться от милитаристских планов во благо своего собственного народа», — подытожил зампред Совбеза РФ.

Ранее Nikkei Asia сообщило, что крупнейшие мировые производители вооружения, среди которых британская компания BAE Systems и американская Lockheed Martin, переносят свои операционные и производственные мощности в Японию на фоне подготовки Токио к возможному увеличению оборонных бюджетов.

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#япония
#сша
#вооружение
#дмитрий медведев
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Избирком Хакасии аннулировал регистрацию Сергея Сокола в качестве кандидата на пост главы республики
03 сентября 2023, 06:21

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Регистрация выдвинутого партией «Единая Россия» на пост главы Хакасии депутата Госдумы Сергея Сокола аннулирована, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республиканского избиркома Александра Чуманина. Ранее Сокол сообщил о том, что снимает с выборов свою кандидатуру по состоянию здоровья.
Объявляя о своём «сложном, но честном решении» сняться с выборов, Сергей Сокол объяснил, что отметил, что быть губернатором — это тяжелая и ответственная работа, и если он не уверен, что сможет выполнять ее должным образом, то не считает для себя возможным и правильным принимать участие в выборах. 

При этом депутат подчеркнул, что он продолжит возглавлять хакасское региональное отделение «Единой России», а все обещания, данные им избирателям в ходе предвыборной кампании, будут выполнены.

Сокол попал в городскую больницу Абакана 21 июля с перитонитом. По этому поводу ему была проведена операция. Затем парламентария выписали, но 31 августа его вновь госпитализировали из-за резко наступивших осложнений. По имеющейся информации, причиной стала острая кишечная непроходимость и венозный тромбоз. В настоящее время депутат находится в реанимации, уточнила пресс-служба партии, и речь о выписке пока, естественно, не идёт


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#операция
#депутат
#сво
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Зеленский: Ещё два судна успешно прошли через временный коридор в Чёрном море
03 сентября 2023, 04:34

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Ещё два судна прошли по временному зерновому коридору, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети Х (экс-Twitter). Он поблагодарил работников украинских портов и тех, кто обеспечивал безопасное функционирование коридора.
Скорее всего, речь идет о выходе двух судов с чугуном и железорудным концентратом из украинских портов, о котором 1 сентября сообщал украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков. По данным министра, с середины августа временным коридором воспользовались четыре судна. В первую очередь речь идет о судах, которые находились в украинских портах.

Напомним, что в начале августа ВМС Украины объявили об открытии временных коридоров для торговых судов в Черном море. При этом в ведомстве предупредили, что на всем пути следования судов сохраняется военная угроза и минная опасность. Отмечается, что коридоры в первую очередь будут использоваться для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный.

Основной зерновой коридор был закрыт вместе с прекращением зерновой сделки — Россия вышла из нее, обвинив другие стороны в отказе исполнять требования Москвы, а позже объявила все следующие в украинские порты суда потенциальными военными целями. Затем и Украина в ответ сделала аналогичное объявление.

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#россия
#украина
#чёрное море
#владимир зеленский
#торговля
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Нигерия отзывает своих послов из всех стран мира, кроме постпредов при ООН
03 сентября 2023, 02:57

Фото: iStock/Derek_Brumby

Президент Нигерии Бола Тинубу распорядился отозвать всех послов страны во всех государствах мира. Соответствующее заявление глава государства сделал в социальной сети X (бывший Twitter).
Такое решение нигерийский президент принял после анализа ситуации в диппредставительствах страны. Как подчеркнули в офисе главы государства, Тинубу «полон решимости обеспечить эффективность и качество предоставления услуг» консульствами и посольствами Нигерии по всему миру.

Не будут отозваны только постоянные представители Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве — это сделано исключительно из-за предстоящего заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

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#африка
#посол
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Зеленский рассказал о будущем Украины без Коломойского и других олигархов
03 сентября 2023, 01:16

Президент Украины Владимир Зеленский в своём новом видеообращении к гражданам страны рассказал о том, какое будущее ожидает Украину после ареста олигарха и бывшего днепропетровского губернатора Игоря Коломойского. Накануне суд в Киеве арестовал бизнесмена на два месяца по обвинению в мошенничестве и легализации преступно добытых средств.
«Без сомнения, больше не будет многолетнего "бизнеса как обычно" для тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил», — рассказал украинский лидер.

Он также поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ) и других правоохранителей за то, что они доводят до результата каждое из дел, открытых в отношении украинских олигархов.

Ранее стало известно, что Шевченковский суд Киева принял решение заключить Коломойского под стражу сроком на 60 дней — до 31 октября, оставив бизнесмену возможность внесения залога в размере 509 млн гривен, или почти $14 млн. Адвокат Коломойского заявил, что его подзащитный не будет вносить залог, он намерен обжаловать решение суда.

Ранее следователи СБУ установили, что в период с 2013 по 2020 год Коломойский легализовал (отмыл) более полумиллиарда гривен (примерно 13,544 миллиона долларов) путем их вывоза за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных ему банковских учреждений, в том числе «Приватбанка», который позже был национализирован.

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#украина
#бизнес
#владимир зеленский
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Пашинян заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа
03 сентября 2023, 00:51

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Российская Федерация, предпринимая или не предпринимая какие-либо действия на Южном Кавказе, тем самым отдаляется от региона. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica.
«Мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает <...> однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет», — сказал премьер-министр (цитата по Armenpress).

Пашинян вновь отметил, что российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор, хотя должны это делать согласно договоренностям, достигнутым в 2020 году между Москвой, Баку и Ереваном. Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению остается перекрытой. Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт около моста и запретил доставку в Нагорный Карабах любых гуманитарных грузов. Несмотря на то, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров в Брюсселе договорились активизировать решение вопросов, связанных с Нагорным Карабахом, ситуация остается сложной.

«Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично», — подчеркнул глава правительства Армении.
Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения признает целостность Азербайджана и ждет того же от Баку. он считает, что мир между двумя странами возможен, если Армения будет признана в рамках существовавшей в советские годы Армянской ССР, куда не входил Нагорный Карабах.

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#армения
#россия
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В ДНР прошёл первый день выборов губернатора Московской области
02 сентября 2023, 23:25

Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

В Донецкой Народной Республике первый день отработали экстерриториальные избирательные участки, на которых проходили выборы губернатора Московской области. Туда пришли те жители Подмосковья, которые сейчас находятся на Донбассе в командировках. Впереди — ещё три дня голосования.
Сейчас в ДНР в командировках находятся десятки специалистов — жителей Московской области. Среди них врачи, учителя, волонтеры, строители, чиновники и, разумеется, военнослужащие. Все они пришли на избирательные участки в Мариуполе, Новоазовке, Бердянске, Макеевке, Токмаке и других населённых пунктах республики, чтобы выполнить свой гражданский долг.

«Московская область дает возможность и в электронном виде это сделать, но я вот все-таки привык приходить на избирательный участок отдать свой голос традиционным способом с бюллетенем, ручкой, урной. <...> я с удовольствием воспользовался такой возможностью», — рассказал журналистам телеканала «360» замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин, также находящийся в ДНР в командировке.

Желающих проголосовать оказалось так много, что уже через десять минут после открытия в 8 утра на участках образовались очереди. Тем не менее, несмотря на это, первый день голосования прошёл в штатном режиме, причём все отметили хорошую организацию работы.

«На участке есть все самое необходимое, это урны, ширмы, стол. Также есть информационный стенд, на котором все наши кандидаты для того, чтобы люди могли с ними ознакомиться», — рассказал председатель УИК Филипп Чернов.

Впереди у жителей Подмосковья, оказавшихся сейчас в ДНР по призванию или долгу службы — ещё три дня голосования.

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#выборы
#московская область
#днр
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SHOT: Жену актёра Янина обманули мошенники, сообщившие ей о смерти мужа
02 сентября 2023, 23:11

Фото: iStock/Chainarong_Prasertthai

Жену актёра Алексея Янина, сообщения о смерти которого появились в СМИ накануне, обманули мошенники, представившиеся сотрудниками НИИ им. Склифосовского. Об этом сама Дарья Клюшникова сообщила журналистам, пишет Telegram-канал SHOT.
По информации SHOT, Дарье позвонила девушка, представившаяся старшей медсестрой «Склифа», которая сообщила, что Алексей якобы скончался. Эту трагическую информацию Клюшникова передала родственникам мужа и в театр, выпустивший пресс-релиз о смерти актёра.

Однако когда после обеда женщина позвонила в больницу, чтобы узнать, почему родным долго не отдают тело для похорон, выяснилось, что Алексей жив. После этого Дарья поехала в НИИ, где лично убедилась в этом.

В результате сама Клюшникова опровергла сообщения о смерти своего мужа, написав в социальных сетях, что 40-летний актёр «находится в коме, но он жив».

Напомним, что Алексей Янин в 2015 году пережил тяжёлый инсульт, в течение 8 лет он борется с его последствиями.

На счету у актёра более 30 ролей в фильмах и сериалах. Он служит в Российском академическом молодёжном театре (РАМТ).

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#актёр
#мошенники
#женщины
#смерть
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Пискарёв назвал слова председателя ЕС о выборах в новых регионах России вмешательством в дела РФ
Председатель Комиссии ГД Пискарёв: Слова Стано о выборах в России – это вмешательство в дела РФ
02 сентября 2023, 18:19

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Слова представителя внешнеполитического ведомства ЕС Петера Стано о выборах в новых регионах России являются вмешательством во внутренние дела государства и давление на его граждан. С таким заявлением выступил в Telegram-канале Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России её председатель Василий Пискарёв.
Ранее Стано заявил, что за проведение выборов в новых регионах России их организаторы будут привлечены к ответственности, поскольку такие действия властей нарушают международное право.

Однако Пискарёв заявил, что выборы пройдут на всей территории России в соответствии с законодательством Российской Федерации. А заявление Стано является ни чем иным, как вмешательством в дела иного государства. 

Кроме того, председатель Комиссии Госдумы призвал привлечь в ответственности не российских властей, а тех представителей стран НАТО, которые снабжают Украину вооружением. Поскольку именно этим оружием ВСУ ежедневно обстреливают территории, которые пытается «защитить» Петер Стано. 

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#выборы
#россия
#госдума
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