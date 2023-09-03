Times: Экс-глава Минобороны Великобритании Уоллес пытался сорвать поставку американских вертолетов Chinook

Фото: пресс-служба Минобороны РФ
Ушедший в отставку министр обороны Великобритании Бен Уоллес перед этим пытался сорвать контракт на покупку американских вертолетов Chinook. Об этом пишет газета Times.
По данным издания, договор предполагал приобретение четырнадцати воздушных судов производства Boeing, первые из которых должны были прибыть в Великобританию к 2026 году. Однако в начале августа Уоллес предложил расторгнуть контракт в рамках программы сокращения расходов английского военного ведомства.
Источники издания утверждают, что Уоллес пошёл на такой шаг не только из-за стоимости вертолётов — ранее он выражал недовольство тем, что Вашингтон не поддержал его кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО. По информации The Telegraph, несмотря на то, что Уоллес пользовался поддержкой многих членов НАТО и считался одним из фаворитов на должность генсека, его отношения с Вашингтоном оказались напряженными из-за «его чрезмерной поддержки Украины».
Министр оборонного ведомства Великобритании занимал свой пост около четырех лет. В отставку Уоллес подал по собственному желанию. Ранее он заявлял, что хочет уйти из политики и предсказал перестановки в правительстве страны. На должность нового министра обороны Британии назначен бывший глава министерства энергетики Грант Шэппс.
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«Похоже, он пытался разозлить американцев. Именно так некоторые расценили отмену контракта», — пояснил собеседник Times.
Министр оборонного ведомства Великобритании занимал свой пост около четырех лет. В отставку Уоллес подал по собственному желанию. Ранее он заявлял, что хочет уйти из политики и предсказал перестановки в правительстве страны. На должность нового министра обороны Британии назначен бывший глава министерства энергетики Грант Шэппс.
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Артем Путинцев