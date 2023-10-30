Times of Israel: Глава МО Израиля говорил родным пленных о «давлении» на ХАМАС

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Министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе встречи с родственниками заложников ХАМАС объяснил необходимость «военного давления» на палестинское движение. Об этом пишет Times of Israel.
«Если на ХАМАС не будет оказано военное давление, не будет никакого прогресса по переговорам», — цитирует издание слова собеседника.
Министр отметил, что давление на ХАМАС скорее всего сможет привести к освобождению пленников, а не к «крупному обмену заключенными».
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