Times of Israel: Визит Зеленского в Израиль под угрозой срыва

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Киевские власти задумались об отмене ранее запланированного визита президента Зеленского в Израиль. Причина в том, что информацию о нем слишком рано опубликовали многие средства массовой информации.
Ранее предполагалось, что 6 или 7 ноября Зеленский прибудет в Израиль, где встретится с представителями руководства еврейского государства, в том числе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Источник назвал эту информацию не соответствующей действительности.
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Александр Бойцов