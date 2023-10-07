Times of Israel: Занятия в израильских школах отменены из-за военных действий

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Армия обороны Израиля объявило об отмене занятий на юге и в центральной части страны. Это означает, что примерно миллион детей с завтрашнего дня будут оставаться дома.
Представители военного крыла «Изз ад-Дин аль-Кассам» палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля и заявили, что выпустили пять тысяч ракет. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале проведения операции «Железные мечи» против ХАМАС на территории сектора Газа.
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Александр Бойцов