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Times: Трамп считает свои шансы на победу в президентских выборах близкими к 100%

13 августа 2023, 17:22

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает свои шансы на победу над действующим американским лидером Джозефом Байденом в борьбе за президентское кресло близкими к 100 процентам. Об этом он сказал, отвечая на вопрос репортера The Times.

Трамп также заметил, что не видит среди республиканцев никого, кто мог бы составить ему достойную конкуренцию на намеченном на январь 2024 года праймеризе. Когда его спросили, не рано ли он списывает со счетов своего однопартийца Рона Десантиса, бывший президент ответил, что тот также не является для него соперником.

Выборы президента Соединенных Штатов намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в 2022 году заявил, что вступит в борьбу за президентское кресло. Байден также заявил, что намерен баллотироваться на второй срок, так как ему нужно «завершить начатое». В случае, если ему удастся переизбраться, то в начале нового срока ему будет уже 82 года.

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#выборы
#президент
#байден
#трамп
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Шольц призывает к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине
13 августа 2023, 16:57

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Для завершения конфликта на Украине необходимы дипломатические усилия. С таким заявлением в интервью телеканалу ZDF выступил канцлер Германии Олаф Шольц.
Он сообщил, что прошедшие в Саудовской Аравии 5-6 августа переговоры стали первым шагом к решению проблемы. Напомним, что Россия, непосредственная участница конфликта, не была приглашена на эту встречу.

Шольц заявил, что продолжение такой формы переговоров позволит убедить Россию вывести из Украины войска и сделать первый шаг навстречу мирному решению конфликта. В частности, этому поспособствует присутствие на встрече Китая, который сотрудничает с Россией, а значит может оказывать на неё влияние.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал своё мнение по поводу переговоров в Саудовской Аравии. По его словам, обсуждение конфликта между Россией и Украиной без участия одной из сторон – это абсурд и нонсенс.

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#германия
#украина
#конфликт
#сво
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Лекорню: Франция выполнила план по обучению украинских солдат
13 августа 2023, 15:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Франция продолжит обучение украинских военных, несмотря на то что уже выполнила поставленную на этот год цель. Об этом заявил французский министр вооружённых сил Себастьен Лекорню в интервью газете Var-Martin.
По его словам, Украине необходимо пополнение состава военных для проведения контрнаступления, поэтому Франция продолжит их обучение.

В августе Франция подготовила уже 6 тысяч солдат, направленных на обучение в Польшу и Францию.

Кроме того, Лекорню указал на продолжение поставок военного снаряжения и боевой техники ВСУ.

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#франция
#украина
#солдаты
#обучение
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Dziennik Polityczny: польских солдат отправят сражаться за Украину
В Польше допускают участие своей армии в украинском конфликте
13 августа 2023, 15:50

Фото: istockphoto/Rafal Olkis

Польские военнослужащие могут отправиться воевать на Украину. Участие польской армии в конфликте допустили журналисты издания Dziennik Polityczny после анализа ситуации создания совместного воинского соединения из польских, литовских и украинских солдат.
В публикации говорится о том, что планы создания такого интернационального корпуса являются одним из элементов мобилизации, под прикрытием так называемых учений для резервистов. Судя по приготовлениям в Польше, власти рассчитывают, что вскоре поляки пойдут умирать за киевский режим, делают выводы авторы материала.

Журналисты также рассказали, что корпус будет состоять из трех бригад общей численностью примерно в 20-25 тысяч человек. В настоящее время подразделения корпуса проходят обучение и боевую подготовку на полигоне Нова-Демба. В случае необходимости все соединение или его отдельные элементы могут быть направлены для участия в международных военных операциях.

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#журналисты
#обучение
#человек
#режим
#польша
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«Страна.ua»: Запад хочет видеть новым министром обороны Украины женщину
13 августа 2023, 15:15

Фото: iStock/Prostock-Studio

Западные власти хотят видеть на посту главы Министерства обороны Украины женщину. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Ранее издание «Украинская правда» заявило о том, что президент Владимир Зеленский ищет замену нынешнему главе Минобороны Украины Алексею Резникову. Среди кандидатов министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Западная пресса постоянно сообщает о скандалах, связанных с коррупцией на Украине. К тому же, нередки провалы в закупках оборудования. В связи с этим, появились новости об отстранении от ведения военных дел министра обороны Резникова.

В связи с этим, западные политики часто начали говорить о том, что его место должна занять женщина. Например, волонтёр Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук или директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленок.

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#украина
#оборона
#министр
#женщина
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Макарова: В Киеве не все уверены в продолжении помощи США
13 августа 2023, 13:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Среди представителей киевских властей есть те, кто не уверен в помощи США. Об этом заявила посол Украины в США, экс-министр финансов Оксана Макарова, слова которой приводит Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Кроме того, она добавила, что многие не верят в то, что помощь ВСУ будет предоставляться в дальнейшей перспективе.
 
Ранее сообщалось, что республиканские члены конгресса США призвали президента Джо Байдена отозвать запрос на предоставление Украине финансовой помощи в размере 24 млрд долларов.
 
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#сша
#украина
#помощь
#правительство
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Вучич: Пока я президент, закона об однополых браках в Сербии не будет
13 августа 2023, 13:06

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока он находится во главе страны, он не станет подписывать законы о трех полах или об однополых браках. Об этом он сказал во время выступления в эфире телеканала TV Pink.
Сербский лидер отметил, что подобные инициативы, в числе которых желание узаконить однополые браки, находят поддержку у премьер-министра страны Анны Брнабич, которая не скрывает, что придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Не подпишу документа о признании никакого другого пола, кроме мужского и женского, а также какого-таи гендерфлюида, который ощущает себя то мужчиной, то женщиной», — сказал глава государства.

Александр Вучич подчеркнул, что сербское общество является традиционным и придерживается традиционных ценностей, в том числе в отношениях полов. Он также добавил, что из-за такой своей позиции ему приходится испытывать постоянные нападки со стороны Евросоюза.
#общество
#страны
#лидер
#вучич
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Экипаж корабля ВМФ РФ принудительно остановил судно, следующее на Украину
13 августа 2023, 12:50

Фото: iStock/Medvedkov

В Чёрном море сотрудники ВМФ РФ остановили сухогруз «Сукра Окан» с флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российский корабль «Василий Быков» осуществлял контроль в Чёрном море и обнаружил сухогруз «Сукра Окан», следовавший под флагом Палау в порт Измаил на Украине. Просьбу об остановке капитан сухогруза проигнорировал, поэтому экипажу российского судна пришлось принудительно остановить его с помощью автоматического стрелкового оружия.

После проведения досмотра, судно продолжило следование в украинский порт.

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#чёрное море
#россия
#украина
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Newsweek: Сотрудничество России и Ливана может остановить влияние США на Ближнем Востоке
13 августа 2023, 11:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Укрепление отношений между Россией и Ливаном способно остановить влияние США на Ближнем Востоке. Об этом обозреватель Том О’Коннор написал в газете Newsweek.
Он отметил, что, пока Байден занимается помощью Украине, Россия налаживает отношения со странами Ближнего Востока. Ливан является стратегически важной страной Средиземноморья, поэтому укрепление его отношений с Россией позволит лишить США возможности оказывать влияние на все страны Ближнего Востока.

Россия сотрудничает с Ливаном в сферах энергетической безопасности, образования, культуры, туризма и спорта. В рамках проекта несколько граждан Ливана приехали в Россию для обмена опытом.

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#сотрудничество
#россия
#сша
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МИД КНР: США манипулируют Китаем, создавая напряжённость на Тайване
13 августа 2023, 10:18

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

США намеренно устроили кризис в Тайваньском проливе, чтобы направить эту ситуацию против Китая. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР, слова которого приводит агентство Xinhua.
Уточняется, что напряжённость в Тайваньском проливе связана с тем, что тайваньские власти хотят сотрудничать с США для обретения независимости, а США, в свою очередь, используют этот конфликт для сдерживания Китая.

Кроме того, китайское правительство осудило поездку заместителя главы администрации острова Тайвань Лай Циндэ в США.

Напомним, что Тайвань имеет собственную администрацию с 1949 года, когда на него прибыли беженцы из Китая во время гражданской войны. Они сохранили флаг и атрибутику прежней Китайской Республики, которая существовала на острове до прихода к власти коммунистов. Тайвань требует независимости, однако китайское правительство считает его одной из провинций Китая.

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#китай
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#конфликт
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