Times: Трамп считает свои шансы на победу в президентских выборах близкими к 100%

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает свои шансы на победу над действующим американским лидером Джозефом Байденом в борьбе за президентское кресло близкими к 100 процентам. Об этом он сказал, отвечая на вопрос репортера The Times.
Выборы президента Соединенных Штатов намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в 2022 году заявил, что вступит в борьбу за президентское кресло. Байден также заявил, что намерен баллотироваться на второй срок, так как ему нужно «завершить начатое». В случае, если ему удастся переизбраться, то в начале нового срока ему будет уже 82 года.
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Александр Бойцов